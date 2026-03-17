¿Vuelven los créditos Anses? Los detalles del proyecto que propone préstamos de hasta $1,5 millones

En cuanto a las condiciones financieras, la propuesta establece una tasa equivalente a la TAMAR más diez puntos porcentuales, con el objetivo de ubicarla por debajo del costo promedio del crédito comercial. Además, el tope de $1.500.000 se actualizaría automáticamente de acuerdo con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil.