Bitácora del conflicto en Medio Oriente: operaciones israelíes en Líbano

En otro frente, Israel lanzó “operaciones terrestres limitadas” contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Líbano, “con el objetivo de mejorar el área de defensa avanzada”. Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, el primer día de los ataques. Hezbolá afirmó este lunes haber atacado a tropas y vehículos israelíes en al menos tres ciudades fronterizas en el sur de Líbano. Los bombardeos israelíes mataron a 886 personas desde ese día y provocaron más de un millón de desplazados. Muchas personas que huyeron los combates encuentran dificultades para alojarse por el miedo de hoteleros y propietarios de viviendas que temen que sus huéspedes puedan ser objetivos de Israel. “Pregunté a todo el mundo y en todas partes por apartamentos”, dijo Husein Faqih. “O bien se negaban a alquilárnoslos o pedían precios exorbitantes”. “Al final tuve que separarme de mi familia y enviarlos a vivir con mi hijo en su pequeña habitación” cerca de su universidad, en el norte de Beirut.
Petróleo a la baja
Los precios del petróleo bajaron ayer ante la perspectiva de una liberación de las reservas estratégicas de crudo mayor de lo previsto y la esperanza de una mejora en el tráfico en el estrecho de Ormuz. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) se declaró dispuesta a liberar más reservas estratégicas de oro negro “si fuera necesario”, tras la decisión anunciada el miércoles de poner en el mercado 400 millones de barriles. El director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, aseguró que la primera andanada anunciada por la AIE la semana pasada había tenido “un efecto tranquilizador en los mercados”. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, para entrega en abril, cayó un 5,28% hasta los 93,50 dólares. El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, perdió un 2,84% hasta los 100,21 dólares. “Los mercados parecen expresar un sentimiento de alivio (...) tras el paso exitoso de varios petroleros por el estrecho de Ormuz este fin de semana”, señalan los analistas de Scotiabank. Uno de ellos en particular acaparó la atención de los expertos. Se trata de un buque no iraní, con bandera paquistaní, que atravesó el domingo el corredor estratégico manteniendo encendido su sistema de rastreo, según los datos del portal especializado MarineTraffic. Esto “permite suponer que ciertas cargas podrían beneficiarse de un derecho de paso negociado” con Irán, estima MarineTraffic. En ese caso, parte de los barriles bloqueados en el golfo Pérsico podrían ser exportados.
Ataque al aeropuerto de Dubai
Irán sigue lanzando ataques contra bases militares e intereses económicos estadounidenses en los países vecinos del Golfo, pero también contra infraestructuras civiles como aeropuertos, puertos e instalaciones petroleras. Un dron provocó un incendio en un tanque de combustible cerca del aeropuerto de Dubai, un misil mató a un civil cuando viajaba en su coche en Abu Dabi, y otro dron provocó un incendio en una zona que alberga infraestructura petrolera en el emirato oriental de Fuyaira. “Han sido unas semanas difíciles, escuchando explosiones con regularidad”, contó un testigo en el aeropuerto de Dubai. Las explosiones alcanzaron asimismo la capital de Irak, donde estalló un incendio en un hotel de Bagdad tras un ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos.
Trump pidió a China que posponga su visita
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que había pedido a China que postergara alrededor de un mes su cumbre con el mandatario chino Xi Jinping, prevista para principios de abril, debido al conflicto con Irán. “Debido a la guerra quiero estar aquí, siento que tengo que estar aquí. Y por eso hemos pedido (a Beijing) que la retrasen un mes más o menos”, declaró Trump. Washington anunció previamente que Trump visitaría China del 31 de marzo al 2 de abril, pero la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó a Fox News que “es muy posible que la reunión se retrase” debido a la guerra en Oriente Medio. Delegados de Estados Unidos y de China afirmaron haber mantenido negociaciones económicas y comerciales “constructivas” en París.