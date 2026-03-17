Bitácora del conflicto en Medio Oriente: operaciones israelíes en Líbano

Petróleo a la baja

Los precios del petróleo bajaron ayer ante la perspectiva de una liberación de las reservas estratégicas de crudo mayor de lo previsto y la esperanza de una mejora en el tráfico en el estrecho de Ormuz. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) se declaró dispuesta a liberar más reservas estratégicas de oro negro “si fuera necesario”, tras la decisión anunciada el miércoles de poner en el mercado 400 millones de barriles. El director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol, aseguró que la primera andanada anunciada por la AIE la semana pasada había tenido “un efecto tranquilizador en los mercados”. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, para entrega en abril, cayó un 5,28% hasta los 93,50 dólares. El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, perdió un 2,84% hasta los 100,21 dólares. “Los mercados parecen expresar un sentimiento de alivio (...) tras el paso exitoso de varios petroleros por el estrecho de Ormuz este fin de semana”, señalan los analistas de Scotiabank. Uno de ellos en particular acaparó la atención de los expertos. Se trata de un buque no iraní, con bandera paquistaní, que atravesó el domingo el corredor estratégico manteniendo encendido su sistema de rastreo, según los datos del portal especializado MarineTraffic. Esto “permite suponer que ciertas cargas podrían beneficiarse de un derecho de paso negociado” con Irán, estima MarineTraffic. En ese caso, parte de los barriles bloqueados en el golfo Pérsico podrían ser exportados.