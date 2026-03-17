Tucumán de Gimnasia cayó ante Ciudad Voley por el primer partido de semifinales

El primer paso de la serie dejó una caída que no borra la sensación de que Tucumán de Gimnasia está a la altura. En el Polideportivo Municipal de Monteros, el “Lobo” perdió 3-1 ante Ciudad Voley en la ida de las semifinales de la Liga Argentina de vóley, en un cruce que se sostuvo parejo durante gran parte de la tarde.
El equipo conducido por Marcelo “Chato” Díaz salió con Gonzalo Lapera como opuesto, Alhué Isso y Agustín Cáceres como centrales, Maximiliano Geysels y Santiago Aulisi en las puntas, Cristian Corvalán como armador y Lautaro Piotti como líbero. Llegaba fortalecido tras eliminar a Boca Juniors en cuartos de final y desde el inicio mostró que quería jugar de igual a igual ante el vigente campeón.
El arranque fue intenso. Tucumán de Gimnasia sumó sus primeros puntos de inmediato, aunque Ciudad respondió rápido y logró pasar al frente. El desarrollo se mantuvo muy parejo, con diferencias cortas y un juego en el que se alternaron aciertos. Geysels, capitán del equipo, se destacó con bloqueos de alto nivel. Aun así, los visitantes sostuvieron una ventaja de pocos puntos y cerraron el set 25-18.
El segundo parcial elevó el nivel del partido. Hubo muchos empates y un "Lobo" versátil que respondió en cada intercambio. El cierre fue punto a punto. Con el marcador 21-21, Tucumán logró adelantarse, llegó al set point y la definición se estiró. Tras varios intercambios y oportunidades de ambos lados, un ataque de Aulisi puso el 26-25 y Lapera definió el set para igualar el partido.
El tercer set mantuvo la misma línea. Geysels continuó como referencia ofensiva y el juego volvió a ser parejo. Con el correr de los puntos, Ciudad logró imponer su jerarquía y aprovechó el desgaste físico del conjunto tucumano. Durante un descanso, Díaz marcó la necesidad de ordenar el juego y tomar mejores decisiones. El parcial quedó en manos del visitante por 25-20.
En el cuarto, la paridad volvió a dominar el desarrollo. El marcador se movió de manera constante, con puntos para ambos lados. Juan Manuel Mangini se destacó en Ciudad y resultó determinante en el cierre. Tucumán de Gimnasia se mantuvo cerca en todo momento, aunque los visitantes terminaron cerrando el set 25-22 para llevarse el triunfo.
Geysels fue la figura del conjunto tucumano y sostuvo al equipo a lo largo del partido. La serie se juega al mejor de tres encuentros y continuará en Buenos Aires. El próximo partido será el sábado 28 de marzo en el Polideportivo Municipal Gorki Grana, donde el "Lobo" buscará igualar la llave y seguir en carrera.