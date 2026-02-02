Los Pumas ya tienen fixture confirmado para el Mundial de Rugby 2027: días, horarios y sedes

El debut será el lunes 4 de octubre, frente a Canadá, en el Brisbane Stadium, desde las 5.45 (hora argentina). Seis días más tarde, el domingo 10, el seleccionado se medirá con España en el Docklands Stadium de Melbourne, a partir de la 1.15. El cierre del grupo llegará con el desafío más exigente: Fiji, el viernes 15 de octubre, en el Adelaide Oval, desde las 23.45 de Argentina (ya sábado 16 en Australia).