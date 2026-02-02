Los Pumas ya tienen fixture confirmado para el Mundial de Rugby 2027: días, horarios y sedes

El Mundial de Rugby 2027 dejó de ser una idea lejana para Los Pumas. Con la confirmación oficial del fixture, el seleccionado argentino ya sabe cuándo, dónde y contra quién jugará en la fase de grupos de la Copa del Mundo que se disputará en Australia.
Argentina integrará el Grupo C junto a Canadá, España y Fiji. Será, además, un Mundial especial ya que por primera vez, Los Pumas llegan como cabeza de serie.
El debut será el lunes 4 de octubre, frente a Canadá, en el Brisbane Stadium, desde las 5.45 (hora argentina). Seis días más tarde, el domingo 10, el seleccionado se medirá con España en el Docklands Stadium de Melbourne, a partir de la 1.15. El cierre del grupo llegará con el desafío más exigente: Fiji, el viernes 15 de octubre, en el Adelaide Oval, desde las 23.45 de Argentina (ya sábado 16 en Australia).
Más allá de los nombres, el orden de los partidos también importa. El cruce con Fiji, rival de mayor peso del grupo, aparecerá recién en la última fecha, un detalle que puede influir en la administración de cargas y en la lectura del torneo partido a partido.
Con el nuevo formato del Mundial, que incorporará octavos de final, avanzarán 16 seleccionados: los dos mejores de cada grupo y los cuatro terceros con mejor puntaje. En ese contexto, la posición final en la zona será clave. Si Argentina gana el Grupo C, jugará los octavos ante uno de los mejores terceros de los Grupos A, E o F. Si termina segundo, el cruce será frente al segundo del Grupo F, donde aparecen selecciones como Inglaterra y Gales.
El fixture también permite proyectar el cuadro completo. Los Pumas, más allá de cómo terminen en su grupo, evitarán a Nueva Zelanda y Sudáfrica hasta semifinales, un dato relevante en un torneo largo, con traslados extensos y desgaste acumulado. Desde cuartos de final en adelante, el formato retomará la lógica tradicional de eliminación directa hasta la final, prevista para el sábado 13 de noviembre en Sydney.
El Mundial todavía está a más de un año y medio de distancia, pero el camino ya está trazado. Canadá abrirá el calendario, España pondrá a prueba la concentración y Fiji exigirá el máximo nivel. El resto dependerá del rendimiento y de cómo Los Pumas sepan transitar un torneo que, incluso antes de empezar, ya empezó a jugarse en los detalles