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Bodo Glimt se despidió de la Champions League tras la remontada del Sporting Lisboa

El conjunto noruego cerró su recorrido luego de una serie que cambió por completo en Portugal

SUEÑO EUROPEO. Bodo Glimt cayó en Portugal y quedó afuera, aunque dejó una de las grandes historias del torneo. SUEÑO EUROPEO. Bodo Glimt cayó en Portugal y quedó afuera, aunque dejó una de las grandes historias del torneo.
Hace 2 Hs

El final llegó en Lisboa, aunque la historia ya estaba escrita mucho antes. Bodo Glimt se despidió de la Champions League tras caer 5-0 frente al Sporting y quedar afuera con un global de 5-3, en una noche que marcó el cierre de una de las campañas más sorprendentes del torneo.

El equipo noruego había construido una ventaja sólida en la ida con el 3-0 en su casa y viajó a Portugal con la ilusión intacta de meterse entre los ocho mejores de Europa. Durante un tramo, incluso, pareció sostener esa ventaja. Pero el Sporting cambió el rumbo de la serie con una actuación contundente, empujado por su gente y por una intensidad que fue demasiado para los visitantes.

El primer golpe llegó antes del descanso con el gol de Gonçalo Inácio. En el complemento, Pedro Gonçalves amplió la diferencia tras una jugada iniciada por Luis Javier Suárez, que fue una de las grandes figuras de la noche. El delantero colombiano también se encargó de empatar la serie desde el punto penal y terminó de inclinar el desarrollo a favor de los portugueses.

Bodo Glimt intentó reaccionar, fiel a su identidad ofensiva, pero no logró sostener el ritmo ni corregir los problemas defensivos. El partido se fue al alargue y ahí se terminó de derrumbar la resistencia. Maxi Araújo marcó el cuarto apenas iniciado el tiempo extra y Rafael Nel sentenció la eliminatoria sobre el final.

Más allá del resultado, el equipo noruego se va con la frente alta. Fue la gran revelación de esta Champions, con triunfos resonantes ante equipos de peso como Manchester City y Atlético de Madrid en la fase de liga, y con una eliminación contundente del Inter de Milán en la instancia previa.

Con un estilo agresivo y velocidad por las bandas, Bodo Glimt logró competir de igual a igual contra potencias europeas y se ganó el respeto del continente. El sueño se terminó en octavos, su recorrido quedará como una de las historias más atractivas de esta edición. Porque en el fútbol, a veces, no alcanza con pasar de ronda para dejar una huella. Y este equipo ya la dejó.

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