Bodo Glimt se despidió de la Champions League tras la remontada del Sporting Lisboa

El equipo noruego había construido una ventaja sólida en la ida con el 3-0 en su casa y viajó a Portugal con la ilusión intacta de meterse entre los ocho mejores de Europa. Durante un tramo, incluso, pareció sostener esa ventaja. Pero el Sporting cambió el rumbo de la serie con una actuación contundente, empujado por su gente y por una intensidad que fue demasiado para los visitantes.