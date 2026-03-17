Preocupación en Boca: Santiago Ascacíbar se lesionó y no jugará ante Instituto

La lesión de Santiago Ascacíbar fue confirmada este martes tras los estudios médicos realizados luego del empate 1-1 entre Boca y Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Apertura.
El mediocampista sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho y quedó descartado para el partido del próximo domingo ante Instituto en la Bombonera. El volante había dejado el campo de juego a los 51 minutos tras manifestar una molestia, situación que obligó a su reemplazo.
El entrenador Claudio Úbeda explicó luego del encuentro que la salida del jugador respondió a un problema físico y no a una decisión táctica. El propio Ascacíbar le indicó la dolencia durante el partido.
El ex Estudiantes era titular en todos los partidos del campeonato y se había consolidado como una pieza clave en el mediocampo, tanto en la recuperación como en la conexión con el resto del equipo.
De cara al próximo compromiso, el cuerpo técnico analiza alternativas para reemplazarlo. Ander Herrera aparece como la principal opción tras haber ingresado en su lugar en Santa Fe. También están en consideración Williams Alarcón y Kevin Zenón.
En paralelo, se sigue de cerca la evolución de Tomás Belmonte, que continúa con la recuperación de un desgarro.
El tiempo estimado de recuperación para Ascacíbar es de alrededor de tres semanas. El parate por la fecha FIFA podría reducir la cantidad de partidos que se perderá y permitir su regreso para el encuentro ante Talleres, previsto para el 5 de abril.