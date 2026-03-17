Sorpresa en Boca: Sebastián Battaglia se mete en política y se enfrentará a Juan Román Riquelme

Una relación que nunca se recompuso

El vínculo entre Battaglia y Riquelme quedó marcado tras su salida como entrenador en 2022, luego de la eliminación ante Corinthians por Copa Libertadores. Desde entonces, no volvieron a tener contacto, más allá de su presencia en la despedida del actual presidente. Ahora, ese distanciamiento se traslada al plano político, donde el ídolo xeneize buscará disputar el poder en el club.