Sorpresa en Boca: Sebastián Battaglia se mete en política y se enfrentará a Juan Román Riquelme

Sebastián Battaglia sorprendió en el mundo Boca al confirmar que dará un paso fuerte en su carrera: se meterá en la política del club y lo hará desde la vereda opuesta a Juan Román Riquelme. El ex entrenador integrará la lista que encabeza Jorge Reale de cara a las elecciones previstas para 2027.
El histórico mediocampista, el futbolista más ganador en la historia del club, explicó que su decisión se fue gestando con el tiempo. “Vamos a meternos a trabajar en la política de Boca para 2027, acompañando a Jorge Reale. Me motivan las ideas que hay por delante”, expresó en diálogo con TyC Sports.
Además, Battaglia dejó en claro que hará una pausa en su carrera como entrenador para enfocarse de lleno en este nuevo desafío. La intención es involucrarse activamente en el armado del proyecto opositor con el objetivo de competir por la conducción del club.
Su postura también reaviva la tensión con la actual dirigencia. En declaraciones recientes, había sido crítico del presente institucional y deportivo: remarcó que el club no logró estabilizarse en los últimos años y reconoció diferencias en su etapa como DT, especialmente con el Consejo de Fútbol.
Una relación que nunca se recompuso
El vínculo entre Battaglia y Riquelme quedó marcado tras su salida como entrenador en 2022, luego de la eliminación ante Corinthians por Copa Libertadores. Desde entonces, no volvieron a tener contacto, más allá de su presencia en la despedida del actual presidente. Ahora, ese distanciamiento se traslada al plano político, donde el ídolo xeneize buscará disputar el poder en el club.