El arte de estar crazy

Torneos y Competencias, pequeña firma propiedad del empresario Carlos Ávila que se dedicaba mayormente al golf, contrató lo que a nadie parecía interesarle: la exclusividad de la televisación del torneo de la AFA. Nació “Fútbol de Primera” y todo cambió para siempre. Más que un juego era un espectáculo y así lo entendió el programa, cuyo primer relator estrella fue Mauro Viale. Él allanó el camino para lo que vendría después, con aquellos juegos en la previa de los partidos. Viale le encasquetó una careta a Walter Perazzo (“porque es un monstruo”) y hasta puso un teléfono en el círculo central para comunicarse con el jugador que iba a sacar del medio. Cuando dejó el relato, la mesa estaba tendida y Araujo sirvió los mejores platos.