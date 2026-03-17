Inundaciones en Tucumán: el Registro Civil restituye DNI y actas gratis a damnificados de La Madrid

En ese sentido, detalló que el operativo comenzó a primera hora, con entrega de turnos para organizar la atención. “Ahí está presente el Registro Civil desde temprano, dando números para que sea ordenada la atención del trámite de renovación del DNI y de acta de nacimiento, sobre todo para personas mayores que necesitan cobrar su sueldo, ir al banco, hacer trámites o trasladarse, y también para los niños, ya que las escuelas solicitan las actas de nacimiento”, indicó.