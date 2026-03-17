Inundaciones en Tucumán: el Registro Civil restituye DNI y actas gratis a damnificados de La Madrid

El Ministerio de Gobierno y Justicia puso en marcha un operativo especial del Registro Civil en La Madrid para restituir de manera gratuita el Documento Nacional de Identidad y actas de nacimiento a vecinos que perdieron su documentación durante las recientes inundaciones.
La atención comenzó este martes en la plaza principal de la localidad, con la instalación de una carpa y un tráiler del organismo. La medida había sido anticipada el lunes por el gobernador Osvaldo Jaldo en conferencia de prensa y se concretó en la jornada.
El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, explicó que la iniciativa responde a una necesidad urgente de la comunidad afectada. “Es un pedido muy especial del Gobernador, teniendo en cuenta todas las necesidades de la gente de La Madrid que ha sufrido estas últimas consecuencias de la cantidad de precipitaciones caídas en toda la provincia, pero en especial en esa localidad y también por el Delegado Comunal, Héctor Soria”, señaló.
En ese sentido, detalló que el operativo comenzó a primera hora, con entrega de turnos para organizar la atención. “Ahí está presente el Registro Civil desde temprano, dando números para que sea ordenada la atención del trámite de renovación del DNI y de acta de nacimiento, sobre todo para personas mayores que necesitan cobrar su sueldo, ir al banco, hacer trámites o trasladarse, y también para los niños, ya que las escuelas solicitan las actas de nacimiento”, indicó.
El funcionario remarcó que el servicio es completamente gratuito para quienes realicen los trámites en La Madrid. Además, adelantó que el operativo se ampliará a otras zonas. “Después, trabajando articuladamente con el Ministerio del Interior, vamos a ir a las comunas que se consideren necesarias cuando terminemos con todos los que tengan esta necesidad en La Madrid”, afirmó.
En cuanto a la organización, Amado precisó que la atención se realiza en una carpa equipada para resguardar a los vecinos del sol o la lluvia, con asientos para la espera. “Hay 12 personas trabajando en la confección de DNI y estimamos que podemos hacer 300 por día”, explicó.
Sobre la demanda, reconoció que es elevada. “Hay muchos habitantes que han perdido esta documentación, lamentablemente, pero vamos a solucionarlo en el transcurso de esta semana o el tiempo que haga falta, hasta resolver todos los casos”, aseguró.
Por último, el ministro destacó la solidaridad de la comunidad durante la emergencia. “Espectacular. Hay muchas personas anónimas, organizaciones sociales, clubes deportivos y vecinos que cocinaron y llevaron comida en los momentos más difíciles, sumándose a la infraestructura del gobierno”, expresó.
En esa línea, subrayó la importancia del trabajo conjunto. “Sin esta solidaridad, sumada al Estado presente del gobierno tucumano, de los municipios, de las comunas y en especial del delegado comunal de La Madrid, hubiese sido imposible atender a tantas personas con tantas necesidades. Lo que sentimos es agradecimiento”, concluyó.