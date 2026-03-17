Menos denim y algodón: ¿cuál será la tela furor en la temporada otoño-invierno de 2026?

El cuero liso representó durante varias temporadas el estándar del estilo impecable, posicionando a las prendas de líneas simples como las protagonistas de cualquier guardarropa. Según Vogue, el otoño de 2026 introduce un cambio estético profundo donde la textura recupera su relevancia en todo tipo de accesorios y vestimenta. Las tendencias urbanas de este ciclo exhiben un predominio otoño de 2026de abrigos táctiles, superficies con relieves marcados y materiales de naturaleza blanda que apelan directamente a la experiencia sensorial.