Menos denim y algodón: ¿cuál será la tela furor en la temporada otoño-invierno de 2026?

El cuero liso representó durante varias temporadas el estándar del estilo impecable, posicionando a las prendas de líneas simples como las protagonistas de cualquier guardarropa. Según Vogue, el otoño de 2026 introduce un cambio estético profundo donde la textura recupera su relevancia en todo tipo de accesorios y vestimenta. Las tendencias urbanas de este ciclo exhiben un predominio otoño de 2026de abrigos táctiles, superficies con relieves marcados y materiales de naturaleza blanda que apelan directamente a la experiencia sensorial.
En este nuevo escenario, la gamuza surge como la gran triunfadora al desplazar paulatinamente a los acabados rígidos y brillantes en piezas clave como chaquetas, faldas, carteras y calzado. Este material aporta una calidez distintiva y una caída más fluida que se alinea con la búsqueda de una elegancia menos estructurada. La transición hacia texturas más suaves define así la identidad visual de la temporada, marcando una clara distancia frente a las tendencias de años anteriores.
Cuál es el material que será tendencia en otoño-invierno de 2026
La gamuza surge como una de las piezas con mayor presencia en lo que va del año. En particular, la chaqueta camisera confeccionada en este material representa la prenda estrella de la primavera 2026, agotando existencias en diversas tiendas de moda. Su éxito radica en esa combinación única entre estructura y textura, capaz de elevar un conjunto básico hacia una estética mucho más sofisticada y detallista.
Estas chaquetas mantienen su vigencia absoluta a lo largo de toda la temporada, posicionándose como el relevo lógico de las tradicionales camperas o blazers de cuero liso. Al ofrecer una superficie más suave y opaca, permiten renovar el vestuario clásico sin perder la elegancia. Su versatilidad las convierte en una inversión segura para quienes buscan una alternativa moderna frente a los acabados brillantes y rígidos de años previos.
El avance de este material se extiende más allá de la ropa de abrigo, llegando con fuerza a las faldas de tono marrón. Esta pieza específica proyecta un crecimiento notable gracias al resurgimiento del estilo bohemio impulsado por firmas de lujo como Chloé, Isabel Marant y Zimmermann. La incorporación de esta textura en faldas permite evocar una estética retro y artesanal que domina las pasarelas internacionales actualmente.
Dicha repetición en múltiples categorías de vestimenta consolida a la gamuza como algo superior a una moda fugaz. Actualmente, este tejido funciona como el recurso predilecto para aportar profundidad visual y calidez a cualquier atuendo. Su capacidad para transformar la percepción de los colores y las formas asegura su lugar como el nuevo elemento indispensable dentro del diseño de moda contemporáneo.