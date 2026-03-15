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Adiós al pelo lacio y los peinados estructurados: los cortes de pelo que serán tendencia en 2026

Lejos de buscar una perfección estática, la propuesta actual ofrece versatilidad y frescura.

Adiós al pelo lacio y los peinados estructurados: los cortes de pelo que serán tendencia en 2026
Hace 1 Hs

Las tendencias actuales marcan el fin de la era del cabello extra largo y los peinados excesivamente rígidos para dar paso a una estética genuina. Los eventos de alta costura en Milán y las alfombras rojas más recientes confirman este cambio de dirección, donde la simplicidad define el nuevo concepto de lujo y elegancia en el estilo personal.

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Esta visión renovada celebra la textura auténtica de cada melena mediante ondas ligeras y cortes con movimiento que resaltan el volumen natural. Lejos de buscar una perfección estática, la propuesta actual ofrece versatilidad y frescura, permitiendo que estos estilos se trasladen de las pasarelas a la rutina diaria con total facilidad.El despeinado elegante y el regreso del corte midi

El regreso del corte midi

El efecto despeinado se consolida como una tendencia dominante en 2026, apostando por una apariencia relajada pero intencional. Las pasarelas destacan estilos con coletas bajas, mechones libres y texturas que celebran el movimiento auténtico del cabello.

Para quienes poseen cabello lacio, el volumen en la raíz resulta fundamental para lograr este look. Recomiendan inclinar la cabeza hacia abajo y cardar suavemente, utilizando productos como sprays texturizadores o polvos de volumen para aportar cuerpo sin perder la naturalidad.

El corte midi recupera su protagonismo frente a las melenas extra largas, situándose a la altura de los hombros. Esta opción destaca por su equilibrio y versatilidad, adaptándose con facilidad a diferentes edades y permitiendo desde ondas suaves hasta peinados rápidos y dinámicos.

Adiós al pelo lacio y los peinados estructurados: los cortes de pelo que serán tendencia en 2026

Capas invisibles y la raya que cambia todo

La estructura del cabello ahora incorpora capas largas e invisibles que aportan volumen sin caer en estilos marcados como el mullet. Esta técnica, con sutiles influencias del corte mariposa, busca una caída fluida que se complementa perfectamente con el regreso de la raya al costado.

Desplazar la raya hacia un lateral suaviza las facciones y genera una elevación inmediata en la raíz. Este simple ajuste transforma la apariencia del rostro y ofrece una alternativa fresca para quienes acostumbran a llevar el cabello dividido por la mitad.

Modificar la posición de la raya de forma periódica beneficia la salud del cuero cabelludo al variar las zonas expuestas al sol. Además, este hábito permite que la raíz recupere vitalidad y sostenga mejor el peso del peinado a lo largo del tiempo.

Adiós al pelo lacio y los peinados estructurados: los cortes de pelo que serán tendencia en 2026

Menos perfección, más movimiento

La moda capilar de 2026 abandona la rigidez en favor de la libertad y la textura propia de cada persona. La tendencia actual invita a lucir melenas auténticas mediante ajustes sencillos como el largo midi o el cambio de dirección en la raya, priorizando siempre la comodidad y la identidad personal.

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