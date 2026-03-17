Violento asalto en la capital: entró con máscara de payaso, disparó y quedó detenido

Según la acusación, el hecho ocurrió el sábado 14 de marzo de 2026, alrededor de las 20.30, cuando una familia se encontraba reunida en su domicilio del barrio El Ángel. En ese contexto, y tras una previa distribución de tareas, irrumpieron en la vivienda Lekovich -quien llevaba una máscara de payaso negra y empuñaba un arma de fuego- junto a otro sujeto armado con un cuchillo tipo sierrita.