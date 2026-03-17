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Violento asalto en la capital: entró con máscara de payaso, disparó y quedó detenido

El acusado, que actuó junto a otro sujeto armado con un cuchillo, fue imputado por robo agravado y quedó con prisión preventiva.

Tribunales penales. ARCHIVO Tribunales penales. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Un violento robo se registró en el asentamiento El Ángel, en San Miguel de Tucumán, donde dos delincuentes irrumpieron en una vivienda y sorprendieron a una familia. Uno de los acusados fue detenido y quedó con prisión preventiva.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, a cargo de la fiscal Susana Cordisco, quien fue representada en la audiencia multipropósito por la auxiliar Florencia Cocimano. En dicha instancia se realizó el control de la aprehensión, la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra Javier Lekovich por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautor, y solicitó la prisión preventiva por el término de dos meses, medida que fue aceptada por la jueza interviniente.

Según la acusación, el hecho ocurrió el sábado 14 de marzo de 2026, alrededor de las 20.30, cuando una familia se encontraba reunida en su domicilio del barrio El Ángel. En ese contexto, y tras una previa distribución de tareas, irrumpieron en la vivienda Lekovich -quien llevaba una máscara de payaso negra y empuñaba un arma de fuego- junto a otro sujeto armado con un cuchillo tipo sierrita.

Al ingresar, se produjo un forcejeo entre el dueño de casa y el agresor armado, quien efectuó un disparo que impactó en el abdomen de la víctima. En simultáneo, el otro delincuente forcejeaba con otro familiar e intentaba herirlo con el arma blanca, de acuerdo con el reporte del MPF.

Luego del ataque, los asaltantes se apoderaron de dos teléfonos celulares y se dieron a la fuga. Lekovich fue interceptado, mientras que su cómplice logró escapar con los elementos sustraídos a bordo de una motocicleta conducida por un tercer sujeto que aguardaba frente al domicilio.

El acusado permanecerá detenido mientras avanza la investigación.

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