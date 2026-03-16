El Cadillal: piden una condena de siete años y medio de prisión contra una pareja por un brutal robo a un vendedor ambulante

La Fiscalía solicitó una condena de siete años y seis meses de prisión efectiva para una pareja acusada de protagonizar un violento asalto contra un vendedor ambulante de helados en la zona de El Cadillal. El hecho ocurrió mientras la víctima se encontraba trabajando y terminó con múltiples heridas provocadas con una botella de vidrio.
La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos III, a cargo de la fiscal Alejandra Navarro, quien interviene en el debate oral y público.
Durante los alegatos de clausura realizados este lunes 16 de marzo, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que Rodrigo Olea (23) y Milagros Pérez (19) sean condenados a la pena de siete años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Ambos están acusados como coautores del delito de robo agravado por el uso de arma.
“Se trató de un desapoderamiento cometido con violencia extrema. La víctima fue golpeada y apuñalada con el pico de una botella mientras se encontraba trabajando. La violencia fue el medio para concretar el robo”, sostuvo la fiscal durante su exposición.
El ataque
Según la acusación, el hecho ocurrió el 3 de marzo de 2025 en la zona conocida como La Isla, sobre la ruta 374, a la altura del kilómetro 6, en El Cadillal.
En esas circunstancias, el vendedor ambulante Juan Alberto Jiménez se encontraba comercializando helados cuando fue abordado por la pareja. De acuerdo con la investigación, Pérez comenzó a insultarlo y le gritó: “Andate negro de m…”.
Seguidamente, Olea le propinó golpes de puño en el rostro, mientras que Pérez lo atacó con una botella de vidrio en la cabeza. A raíz de los golpes, la víctima cayó al suelo.
La acusación sostiene que, aprovechando esa situación, los agresores lo atacaron con el pico de una botella cortada, con el que le provocaron cinco puñaladas en la espalda y distintos cortes en el cuerpo y las extremidades.
Tras la agresión, los acusados se apoderaron de 100.000 pesos en efectivo, un teléfono celular y una conservadora que contenía una cuchara tipo media bola utilizada para servir helados. Luego se dieron a la fuga con las pertenencias de la víctima.