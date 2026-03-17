El emotivo homenaje en TV de Mariano Closs por la muerte del histórico relator Marcelo Araujo

La muerte de Marcelo Araujo, a los 78 años, generó un profundo impacto en el mundo del fútbol argentino. En medio de ese clima de conmoción, Mariano Closs le dedicó unas sentidas palabras antes de comenzar su relato en el partido que Racing le ganó a Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Apertura.
“Un fuerte abrazo a la familia del señor Marcelo Araujo, al querido Marcelo, hombre del fútbol como pocos también”, expresó el relator en la previa de la transmisión desde el Cilindro de Avellaneda, visiblemente conmovido por la noticia.
ð¦ð·ð¥º La emociÃ³n de Mariano Closs para recordar a Marcelo Araujo. pic.twitter.com/KdOlUrgTdQ— PaseClave (@paseclave__) March 16, 2026
Luego, completó su homenaje con otra frase que reflejó el legado del histórico periodista: “Sus transmisiones quedarán en el recuerdo. Un abrazo para Marcelo y su familia”, cerró antes de dar inicio al partido.
Araujo fue una de las voces más influyentes del fútbol televisado en Argentina. Durante años, lideró las transmisiones de Fútbol de Primera, donde junto a Enrique Macaya Márquez conformó una dupla icónica que marcó a generaciones de hinchas.
Un legado que marcó época
Con un estilo apasionado y cercano al lenguaje de la tribuna, Araujo dejó una huella profunda en la forma de relatar fútbol en la televisión. También tuvo un rol central durante el ciclo de Fútbol para Todos y, en sus últimos años, atravesó problemas de salud que lo mantuvieron bajo cuidado médico, hasta su fallecimiento en el Hospital Italiano.