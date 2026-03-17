El emotivo homenaje en TV de Mariano Closs por la muerte del histórico relator Marcelo Araujo

Un legado que marcó época

Con un estilo apasionado y cercano al lenguaje de la tribuna, Araujo dejó una huella profunda en la forma de relatar fútbol en la televisión. También tuvo un rol central durante el ciclo de Fútbol para Todos y, en sus últimos años, atravesó problemas de salud que lo mantuvieron bajo cuidado médico, hasta su fallecimiento en el Hospital Italiano.