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Almuerzo low cost: el budín de verduras sin harinas que podés hacer con lo que tenés en la heladera

La mejora manera de aprovechar las verduras y comer sano.

Almuerzo low cost: el budín de verduras sin harinas que podés hacer con lo que tenés en la heladera Budín de verduras
Hace 32 Min

Los vegetales, legumbres y frutos secos representan la opción predilecta al momento de diseñar platos libres de harinas. Esta tendencia responde habitualmente a la necesidad de compensar el incremento calórico propio de las festividades de fin de año y los excesos de la temporada estival. Sin embargo, elaborar este tipo de preparaciones resulta más sencillo de lo imaginado, ya que este budín en particular requiere elementos básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina familiar durante la semana.

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La receta destaca por su elevado aporte de huevos, lo cual garantiza una ingesta de proteínas con un perfil nutricional superior. Este ingrediente constituye, además, la principal fuente de colina, un nutriente esencial para el correcto desarrollo y la actividad del sistema nervioso y el cerebro. Gracias a estas propiedades, el consumo regular de este plato contribuye a proteger las capacidades mentales frente al desgaste natural que produce el paso del tiempo.

Budín sin harinas de espinacas y zanahoria

Ingredientes:

- 150 gramos de espinaca cruda

- 100 gramos de zanahoria

- 120 gramos de zapallito de tronco

- 4 huevos

- 100 gramos de queso en feta (opcional)

- Condimento a gusto

Preparación:

1) Rehogar la cebolla en una sartén con materia grasa –aceite de oliva, girasol o manteca, preferentemente–. Batir por aparte los huevos sin hacerlos llegar a punto nieve. Se puede reemplazar un huevo por un par de cucharadas de queso crema.

2) Picar la acelga, el queso, el zapallito y la zanahoria en pedacitos pequeños. Incorporar la verdura y el queso al huevo batido y mezclar hasta lograr una mezcla homogénea. Condimentar a gusto.

3) Enmantecar o enaceitar un molde. Verter en él la preparación y enviar al horno a 190 °C durante 40 minutos hasta que la superficie quede de un color dorado. Desmoldar y dejar enfriar sobre una parrilla o rejilla. Para agregar un ingrediente crocante, se pueden añadir semillas de girasol a la mezcla.

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