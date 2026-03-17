Almuerzo low cost: el budín de verduras sin harinas que podés hacer con lo que tenés en la heladera

Los vegetales, legumbres y frutos secos representan la opción predilecta al momento de diseñar platos libres de harinas. Esta tendencia responde habitualmente a la necesidad de compensar el incremento calórico propio de las festividades de fin de año y los excesos de la temporada estival. Sin embargo, elaborar este tipo de preparaciones resulta más sencillo de lo imaginado, ya que este budín en particular requiere elementos básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina familiar durante la semana.