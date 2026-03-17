Secciones
SociedadEducación

Más de 100 escuelas siguen sin clases en Tucumán tras las inundaciones

Son 107 los establecimientos afectados por problemas de acceso, daños en la infraestructura y uso como centros de evacuados. La vuelta será gradual entre el 18 y el 19 de marzo.

Más de 100 escuelas siguen sin clases en Tucumán tras las inundaciones
Hace 2 Hs

Un total de 107 escuelas de Tucumán permanecen sin clases luego de las inundaciones que afectaron a distintos puntos de la provincia la semana pasada. La suspensión de actividades responde a múltiples factores, entre ellos dificultades de acceso, uso de edificios como centros de evacuados y problemas en infraestructura y servicios básicos.

Según el relevamiento oficial del Ministerio de Educación de la Provincia, actualizado hasta este martes, la principal causa es la imposibilidad de llegar a los establecimientos debido a caminos anegados o intransitables, una situación que afecta a la mayoría de las instituciones relevadas.

A este escenario se suman escuelas que continúan funcionando como centros de evacuación y otras que presentan fallas en el suministro eléctrico, de agua potable o daños estructurales que impiden el normal dictado de clases.

En varios casos, los edificios registran filtraciones, anegamientos internos, colapso de pozos sépticos y deterioro en techos y paredes como consecuencia de la humedad. Estas condiciones impiden garantizar un entorno seguro para la actividad presencial. Además, se detectaron riesgos eléctricos que obligaron a intervenciones técnicas antes de habilitar nuevamente los espacios.

Las autoridades educativas trabajan en coordinación con áreas de infraestructura y gobiernos locales para avanzar con tareas de limpieza, desinfección y reparación en los establecimientos afectados.

En paralelo, algunas instituciones analizan sostener la continuidad pedagógica a través de modalidades virtuales hasta que se restablezcan las condiciones necesarias para el regreso a las aulas.

En los establecimientos que aún funcionan como centros de evacuados permanecen alojadas 502 personas, entre adultos y niños, lo que también condiciona la reapertura.

De acuerdo con el informe oficial, parte de las escuelas comenzará a retomar las clases de manera progresiva entre el 18 y el 19 de marzo, en función de la mejora de las condiciones climáticas y la recuperación de los servicios.

Desde el área educativa provincial señalaron que el monitoreo de la situación es permanente, con el objetivo de normalizar el dictado de clases en todo el territorio y garantizar el acceso seguro de estudiantes y docentes.

Temas Inundaciones 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tras el temporal, voluntarios y comunidad educativa trabajan para recuperar una escuela de La Madrid

Tras el temporal, voluntarios y comunidad educativa trabajan para recuperar una escuela de La Madrid

Estudiar poco tiempo y ganar mejores sueldos: las carreras online más convenientes

Estudiar poco tiempo y ganar mejores sueldos: las carreras online más convenientes

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío

El otoño traerá más lluvias y el invierno será menos frío

Inundaciones en Tucumán: más de 200 escuelas no retomarán las clases el lunes

Inundaciones en Tucumán: más de 200 escuelas no retomarán las clases el lunes

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Lo más popular
Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán
1

Del “efecto Pichón” al barro electoral: por qué la campaña 2027 ya arrancó en Tucumán

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”
2

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza
3

Acusaciones, cruces y cautelar entre Jaldo y referentes de La Libertad Avanza

La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo
4

La Justicia ordena a la diputada Molinuevo que borre posteos que agravian a Jaldo

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores
5

Volvió a subir la nafta en Tucumán: cómo quedaron los nuevos valores

Irán acusó a Javier Milei de cruzar una línea roja imperdonable
6

Irán acusó a Javier Milei de cruzar una "línea roja imperdonable"

Más Noticias
Conmoción por la muerte de Tincho: quién era el influencer tucumano que falleció en Santiago del Estero

Conmoción por la muerte de "Tincho": quién era el influencer tucumano que falleció en Santiago del Estero

El tiempo en Tucumán: se espera una jornada inestable, que terminará con lluvias y tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera una jornada inestable, que terminará con lluvias y tormentas

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo empiezan las tormentas y qué zonas están afectadas

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo empiezan las tormentas y qué zonas están afectadas

Horóscopo chino: los signos que sufrirán una transformación profunda en lo que resta de marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sufrirán una transformación profunda en lo que resta de marzo, según Ludovica Squirru

Alerta climática sacude al país: son 21 las provincias afectadas por tormentas, lluvias y vientos nivel naranja y amarillo

Alerta climática sacude al país: son 21 las provincias afectadas por tormentas, lluvias y vientos nivel naranja y amarillo

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

Osvaldo Jaldo: “La Madrid nació donde no debería”

San Miguel de Tucumán: buscan convertir 309 barrios en 20 distritos con identidad

San Miguel de Tucumán: buscan convertir 309 barrios en 20 distritos con identidad

Lo que dejó el temporal: cómo La Madrid intenta recuperar su rutina

Lo que dejó el temporal: cómo La Madrid intenta recuperar su rutina

Comentarios