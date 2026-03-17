Más de 100 escuelas siguen sin clases en Tucumán tras las inundaciones

Un total de 107 escuelas de Tucumán permanecen sin clases luego de las inundaciones que afectaron a distintos puntos de la provincia la semana pasada. La suspensión de actividades responde a múltiples factores, entre ellos dificultades de acceso, uso de edificios como centros de evacuados y problemas en infraestructura y servicios básicos.
Según el relevamiento oficial del Ministerio de Educación de la Provincia, actualizado hasta este martes, la principal causa es la imposibilidad de llegar a los establecimientos debido a caminos anegados o intransitables, una situación que afecta a la mayoría de las instituciones relevadas.
A este escenario se suman escuelas que continúan funcionando como centros de evacuación y otras que presentan fallas en el suministro eléctrico, de agua potable o daños estructurales que impiden el normal dictado de clases.
En varios casos, los edificios registran filtraciones, anegamientos internos, colapso de pozos sépticos y deterioro en techos y paredes como consecuencia de la humedad. Estas condiciones impiden garantizar un entorno seguro para la actividad presencial. Además, se detectaron riesgos eléctricos que obligaron a intervenciones técnicas antes de habilitar nuevamente los espacios.
Las autoridades educativas trabajan en coordinación con áreas de infraestructura y gobiernos locales para avanzar con tareas de limpieza, desinfección y reparación en los establecimientos afectados.
En paralelo, algunas instituciones analizan sostener la continuidad pedagógica a través de modalidades virtuales hasta que se restablezcan las condiciones necesarias para el regreso a las aulas.
En los establecimientos que aún funcionan como centros de evacuados permanecen alojadas 502 personas, entre adultos y niños, lo que también condiciona la reapertura.
De acuerdo con el informe oficial, parte de las escuelas comenzará a retomar las clases de manera progresiva entre el 18 y el 19 de marzo, en función de la mejora de las condiciones climáticas y la recuperación de los servicios.
Desde el área educativa provincial señalaron que el monitoreo de la situación es permanente, con el objetivo de normalizar el dictado de clases en todo el territorio y garantizar el acceso seguro de estudiantes y docentes.