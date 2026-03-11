Otoño-Invierno 2026: Los imprescindibles que conquistarán el street style

Las semanas de la moda advierten las tendencias que dominarán las calles en los próximos meses. Este otoño-invierno 2026 propone una mezcla de nostalgia y texturas donde las siluetas buscan un equilibrio constante entre la comodidad y el vanguardismo. Según la revista Ohlala!, desde París hasta Nueva York, las pasarelas exhiben contrastes marcados: el espíritu audaz de los años 80 convive con la estética romántica del cottagecore, mientras los abrigos de pelo y el calzado de estilo colegial ganan terreno.
La paleta cromática otorga un protagonismo absoluto al verde oliva, posicionándose como el color esencial de la temporada. La clave del éxito reside en la reinterpretación de estas corrientes mediante el uso de prendas statement, el juego de capas o la elección de tonos inesperados.
Las tendencias otoño-invierno 2026
Abrigo de pelo
Las prendas de piel sintética dominan la escena invernal en todas sus variantes, desde cortes tipo midi hasta modelos extensos. Las pasarelas actuales validan tanto el marrón clásico como el animal print en colores vibrantes, permitiendo combinaciones versátiles con jeans, trajes sastreros o faldas de cuero de estilo rockero. Este abrigo representa el aliado principal para enfrentar las bajas temperaturas con un toque de sofisticación.
Cottagecore
La estética rural británica define el street style de este año, donde la campera tipo Barbour sirve como eje central de los atuendos. Complementos como faldas tableadas, pañuelos al cuello y botas de montar evocan la elegancia de las casas de campo de la realeza. Esta tendencia chic integra texturas en tonos tierra y cuadros tartán, consolidándose como una opción predilecta en las grandes capitales de la moda.
Inspiración 80
El regreso de las hombreras marcadas y el cuero en tonos negro o rojo invita a rescatar prendas icónicas del guardarropa. Los conjuntos de denim sobre denim, especialmente en acabados nevados, mantienen su vigencia junto a las minifaldas y las botas altas. La combinación de bermudas con chaquetas oversize ofrece una alternativa fresca y moderna para la media estación.
School shoe
El calzado inspirado en el uniforme colegial aparece como la opción más cómoda y funcional de la temporada, principalmente en cueros o gamuzas de color marrón y negro. Estos zapatos abotinados armonizan perfectamente con medias visibles cuando se lucen con faldas o bermudas. Su diseño se adapta tanto a la rutina urbana como a los planes de fin de semana, funcionando idealmente con jeans de calce relajado.
Verde oliva
Este tono elegante y sobrio tiñe todo tipo de prendas, desde capas y blazers sastreros hasta conjuntos de noche más sofisticados. La tendencia propone looks monocromáticos en texturas como el paño o la lana, presentes en vestidos largos y abrigos cortos. El verde oliva logra captar todas las miradas este otoño-invierno, posicionándose como el color estrella en atuendos deportivos y formales por igual.