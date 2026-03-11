Otoño-Invierno 2026: Los imprescindibles que conquistarán el street style

Las semanas de la moda advierten las tendencias que dominarán las calles en los próximos meses. Este otoño-invierno 2026 propone una mezcla de nostalgia y texturas donde las siluetas buscan un equilibrio constante entre la comodidad y el vanguardismo. Según la revista Ohlala!, desde París hasta Nueva York, las pasarelas exhiben contrastes marcados: el espíritu audaz de los años 80 convive con la estética romántica del cottagecore, mientras los abrigos de pelo y el calzado de estilo colegial ganan terreno.