Cómo engañar al cerebro para dejar de fumar definitivamente

Fumar no solo afecta órganos vitales, sino que también altera los sentidos y la apariencia física. La disminución del gusto y el olfato, problemas dentales y el envejecimiento prematuro son solo algunas de las consecuencias. Para superar esta adicción, expertos sugieren reprogramar las conexiones neuronales y reemplazar el cigarrillo por hábitos que generen satisfacción inmediata.