Anses: quiénes pueden cobrar el seguro de desempleo y cómo acceder paso a paso

Quiénes pueden pedir esta prestación por desempleo

El acceso a este beneficio requiere el cumplimiento de condiciones previas a la gestión. Para los trabajadores permanentes, el organismo solicita un registro de aportes de al menos seis meses dentro del trienio anterior al cese laboral. En cambio, quienes realizaban tareas temporales o eventuales deben acreditar un desempeño menor a un año en el último trienio, sumado a una actividad superior a noventa días en el año previo al despido. De este modo, la entidad evalúa el historial reciente del solicitante y no solo su presente.