Anses: quiénes pueden cobrar el seguro de desempleo y cómo acceder paso a paso

La pérdida del empleo genera un impacto profundo que va más allá de la alteración de la rutina diaria. Este suceso afecta directamente los ingresos mensuales y genera la necesidad urgente de encontrar alternativas para cubrir los gastos básicos. Ante este escenario, Anses ofrece una prestación específica destinada a individuos que trabajaban bajo relación de dependencia y perdieron su puesto por motivos ajenos a su voluntad.
El mismo no constituye una asistencia de libre acceso para todo tipo de desvinculación, sino que funciona como un respaldo legal para situaciones puntuales. El sistema contempla principalmente a quienes sufrieron un despido sin causa justa o finalizaron su contrato laboral. De esta manera, la normativa vigente busca proteger a los trabajadores que quedaron desocupados dentro de los marcos establecidos por la ley.
Quiénes pueden pedir esta prestación por desempleo
El acceso a este beneficio requiere el cumplimiento de condiciones previas a la gestión. Para los trabajadores permanentes, el organismo solicita un registro de aportes de al menos seis meses dentro del trienio anterior al cese laboral. En cambio, quienes realizaban tareas temporales o eventuales deben acreditar un desempeño menor a un año en el último trienio, sumado a una actividad superior a noventa días en el año previo al despido. De este modo, la entidad evalúa el historial reciente del solicitante y no solo su presente.
La extensión del cobro varía según los aportes previos y el nivel de ingresos registrado antes de la desocupación. El sistema establece un esquema de pagos que oscila entre dos y doce cuotas, aunque las personas mayores de cuarenta y cinco años poseen el derecho de prorrogar este plazo por un semestre adicional. Esta lógica responde a la dificultad de reinserción en el mercado de trabajo, otorgando un acompañamiento económico más prolongado a quienes enfrentan mayores obstáculos para conseguir un nuevo empleo.
Cómo se paga esta asignación en caso de desempleo
Después de la aprobación de la solicitud, Anses define el canal de cobro. Y, si es necesario, se abre una Caja de Ahorro de la Seguridad Social. Con el paso del tiempo se llega a cobrar en una tarjeta de débito para usar en cajeros automaticos. En cambio, si el solicitante ya recibe otra prestación de ANSES en una cuenta bancaria, ese mismo medio puede seguir utilizándose.
Incluso existe la posibilidad de adaptar una cuenta personal para que funcione bajo esa modalidad. Cobrar esta prestación no impide, por sí mismo, seguir recibiendo ciertas asignaciones familiares.
Documentos a presentar para iniciar el trámite
-DNI, en original y copia
-Una constancia que pruebe la situación de desempleo:
Esa documentación cambia según el motivo de la desvinculación. Si hubo despido sin causa, sirve el telegrama de despido, una carta documento o una nota del empleador con firma certificada. Si la finalización del vínculo estuvo vinculada con la quiebra o el concurso preventivo de la empresa, pueden requerirse papeles emitidos por el síndico, resoluciones judiciales o publicaciones del Boletín Oficial.