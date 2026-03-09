Paso a paso: cómo y hasta cuándo entregar la Libreta AUH en Anses para cobrar el 20% retenido

Qué pasa si no podés hacerlo por internet: cómo hacer el trámite de en persona

El organismo previsional reconoce que el manejo de herramientas digitales presenta dificultades para ciertos sectores de la población. Debido a esto, quienes encuentren obstáculos para realizar el trámite de forma virtual cuentan con la posibilidad de acudir presencialmente a cualquier oficina de la entidad o a los operativos territoriales desplegados en diversos puntos del país. Este canal de atención funciona sin necesidad de solicitar un turno previo, facilitando así el acceso a la gestión para todos los beneficiarios.