Paso a paso: cómo y hasta cuándo entregar la Libreta AUH en Anses para cobrar el 20% retenido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente el plazo para la entrega de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al ciclo 2025. Los beneficiarios cuentan con tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar la documentación requerida. Este trámite permite percibir el 20 por ciento del complemento retenido durante el periodo 2024, lo cual representa un ingreso significativo para el presupuesto de numerosos hogares.
Dicho documento funciona como un mecanismo de control estatal para garantizar el acceso a la educación y la salud de niños y adolescentes. Los titulares de la prestación deben demostrar de manera obligatoria que los menores asistieron regularmente a los establecimientos educativos y cumplieron con la totalidad del calendario de vacunación. De esta forma, el organismo previsional valida la continuidad del beneficio y libera los fondos acumulados del año anterior.
Cómo hacer el trámite desde casa de manera online
El acceso al sistema se realiza a través de la plataforma "Mi ANSES", disponible tanto en computadoras como en la aplicación móvil oficial. Resulta fundamental utilizar exclusivamente el formulario obtenido desde el sitio web del organismo, ya que este constituye el único documento válido para el trámite. Por seguridad, conviene evitar cualquier portal no autorizado que ofrezca documentos similares para prevenir errores en la gestión.
Una vez dentro del perfil, el usuario debe dirigirse a la sección de "Hijos" y seleccionar el apartado de "Libreta AUH" para visualizar los datos de los menores a cargo. En caso de registrarse faltantes en los controles de salud, vacunación o escolaridad, el sistema permite activar la opción de "Generar Libreta". Esta función ofrece la posibilidad de descargar el archivo directamente o enviarlo por correo electrónico para su posterior impresión y certificación.
El paso a paso para cargar los datos
Después de imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad, llega el momento de visitar la escuela o el centro de salud. Las autoridades escolares y sanitarias son las únicas que pueden completar y firmar la Libreta, así que no vale hacerlo por cuenta propia.
Cuando ya está todo firmado, hay que sacarle una foto. La recomendación oficial es hacerlo sobre una superficie plana, bien iluminada, y asegurarse de que se vean las cuatro esquinas negras del formulario. La imagen no puede pesar más de 3 megabytes y tiene que ser en formato JPG, así que conviene revisar la configuración del celular.
Luego hay que volver a entrar a mi ANSES, ir otra vez a la sección Hijos > Libreta AUH y elegir la opción Subir Libreta AUH. Una vez que se carga la imagen, el sistema procesa la información y el trámite termina cuando llega un correo electrónico confirmando que todo salió bien.
Qué pasa si no podés hacerlo por internet: cómo hacer el trámite de en persona
El organismo previsional reconoce que el manejo de herramientas digitales presenta dificultades para ciertos sectores de la población. Debido a esto, quienes encuentren obstáculos para realizar el trámite de forma virtual cuentan con la posibilidad de acudir presencialmente a cualquier oficina de la entidad o a los operativos territoriales desplegados en diversos puntos del país. Este canal de atención funciona sin necesidad de solicitar un turno previo, facilitando así el acceso a la gestión para todos los beneficiarios.
Para agilizar la atención en las dependencias físicas, los interesados deberían asistir con el formulario previamente completado y firmado por las autoridades escolares y sanitarias. Si bien el personal administrativo ofrece asistencia para generar el documento en caso de inconvenientes técnicos, la afluencia de público suele ser elevada. Por este motivo, resulta conveniente acudir con tiempo suficiente para completar el proceso de entrega de manera exitosa y sin demoras excesivas.