En el sector textil, la caída del consumo rompe la cadena de pagos y acelera los despidos

La industria textil atraviesa una de sus crisis más profundas. Según el último relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), las ventas acumulan 12 meses de retroceso en el último año, una tendencia que se profundizó en el primer bimestre de 2026.
Este escenario de recesión, marcado por la apertura de importaciones y el debilitamiento del mercado interno, derivó en un peligroso estancamiento financiero y la destrucción de puestos de trabajo.
Asfixia financiera y capacidad ociosa
El dato más alarmante es el deterioro de la cadena de pagos. Las estadísticas mostraron que 8 de cada 10 empresas reportaron dificultades para cumplir con sus obligaciones. La proporción de firmas sin atrasos cayó drásticamente del 40% al 21% en solo dos meses.
Esta fragilidad financiera se explica por la caída en las ventas, acumulación de stocks invendibles y la imposibilidad de trasladar los costos logísticos y productivos a los precios finales.
La parálisis productiva se reflejó en los números del Indec. En enero, la utilización de la capacidad instalada se hundió al 23,7% (frente al 33,9% del año anterior). La fabricación de tejidos y la producción de hilados de algodón registraron desplomes superiores al 33%, evidenciando fábricas que operan a un cuarto de su potencial.
Impacto en el empleo y clima social
La crisis ya se trasladó al mercado laboral. Ante la imposibilidad de sostener sus estructuras, el 25% de las empresas optó por no reemplazar vacantes, mientras que los despidos directos ya representan el 21% de las decisiones de personal.
Este panorama coincidió con un cambio en las preocupaciones sociales. Según el Monitor de QSocial, la sociedad empieza a priorizar la recuperación del salario real (35%) y la generación de empleo (24%) por encima de la baja de la inflación, que quedó relegada al 12%.