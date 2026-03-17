En el sector textil, la caída del consumo rompe la cadena de pagos y acelera los despidos

La parálisis productiva se reflejó en los números del Indec. En enero, la utilización de la capacidad instalada se hundió al 23,7% (frente al 33,9% del año anterior). La fabricación de tejidos y la producción de hilados de algodón registraron desplomes superiores al 33%, evidenciando fábricas que operan a un cuarto de su potencial.