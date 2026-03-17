Un terremoto de 5,8 grados sorprendió a los cubanos en medio de un apagón masivo

Según el USGS, el temblor principal ocurrió a las 00.28 hora local, a 49 kilómetros al sur-suroeste de Punta de Maisí y a una profundidad de 11,6 kilómetros. El organismo también reportó un segundo sismo de magnitud 4,7 apenas 16 minutos después. En tanto, el CENAIS situó el epicentro a 37 kilómetros al sureste de Imías y a 20 kilómetros de profundidad, con efectos sentidos en Guantánamo y Santiago de Cuba. Por su parte, el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC) informó registros de 5,8 y 4,1 en la misma zona.