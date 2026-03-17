De la esclavitud a la fundación del catolicismo: la historia de San Patricio y por qué se lo recuerda hoy

Este martes 17 de marzo se conmemora el Día de San Patricio, fecha de la que quedó constancia por primera vez en Irlanda en 1931, aunque se registraron otros festejos a lo largo del mundo mucho antes, como en Nueva York en 1792. Sin embargo, en el siglo XX se llevó a cabo en Dublín, la capital de la República de Irlanda, el primer desfile de la festividad en el Estado Libre de Irlanda en honor al santo fallecido por estas fechas.