Día de San Patricio: una poderosa oración y un ritual para atraer el dinero

Este martes 17 se celebra el Día del Santo Patrón de Irlanda, San Patricio, en conmemoración de su fallecimiento. La festividad, que nació en los países del noroeste europeo, poco a poco se extendió por todo el mundo. Pero la mayoría olvida cuáles son los orígenes de la divinidad a la que hoy se adora y popularmente se asocia a la cerveza.