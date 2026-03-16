Día de San Patricio: una poderosa oración y un ritual para atraer el dinero

Este martes 17 se celebra el Día del Santo Patrón de Irlanda, San Patricio, en conmemoración de su fallecimiento. La festividad, que nació en los países del noroeste europeo, poco a poco se extendió por todo el mundo. Pero la mayoría olvida cuáles son los orígenes de la divinidad a la que hoy se adora y popularmente se asocia a la cerveza.
A sus 16 años, San Patricio fue capturado por piratas y trabajó como pastor durante años. La vida agreste y el trabajo de campo hicieron crecer su fe y volvió profundamente religioso. Después de un sueño en el que Dios le dijo que debía escapar, logró regresar a su hogar, convirtiéndose en misionero y luego en sacerdote. Fundó comunidades cristianas y ayudó a fundar la Iglesia de la isla.
El 17 de marzo del 461 murió, siendo recordado como la figura encargada de transformar gradualmente Irlanda en una sociedad cristiana. Los monasterios irlandeses de antaño pronto se convirtieron en iglesias. Desde antes que iniciara el sistema oficial de canonización papal, San Patricio ya era venerado como un santo.
Oración a San Patricio para pedir prosperidad
San Patricio bendito,
pastor y guía de tu fe,
tú que llevaste luz y esperanza
a quienes vivían en la oscuridad,
intercede por mí ante Dios
para que no me falte el trabajo,
la prosperidad llegue a mi hogar
y el dinero necesario fluya con justicia y paz.
Que nunca falte el pan en mi mesa
ni la generosidad en mi corazón.
Así como el verde de Irlanda anuncia vida nueva,
trae también a mi vida abundancia y buena fortuna.
Amén.
Ritual de San Patricio para atraer la buena fortuna
Para este ritual necesitarás un trébol. Si no conseguís uno natural, puede ser una imagen o un dibujo. También usarás una vela verde y una moneda. La tradición dice que el verde representa la vida, la esperanza y la fortuna, y por eso se utiliza en rituales para la buena suerte.
Primero, encendé la vela verde en un lugar tranquilo y colocá la moneda debajo del trébol. Decí en voz alta: “San Patricio, traé a mi vida suerte, trabajo y prosperidad”. Dejá que la vela se consuma durante algunos minutos mientras pensás en tus objetivos económicos. Guardá la moneda en tu billetera durante siete días como símbolo de la abundancia.