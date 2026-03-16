Horóscopo chino: los signos que tendrán mayor claridad para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Con la energía del Caballo de Fuego que alienta a los nativos a “galopar” con más intensidad, el horóscopo chino advierte que este marzo brindará una mayor claridad mental y el equilibrio necesario para tomar importantes determinaciones que cambiarán el rumbo de muchos integrantes del zoo zodiacal. Por este tiempo, los signos se verán en un período de estabilidad, fundamental para crecer en los distintos ámbitos de su vida.
A veces, no necesitamos que los planetas se alineen para que nuestra existencia mude significativamente, sino un poco de firmeza. La serenidad y un menor ruido cognitivo es lo que nos puede facilitar las resoluciones complicadas. Así es que la reconocida pitonisa Ludovica Squirru señaló cuáles serán esos representantes bendecidos por la nitidez en su juicio.
Los signos que tendrán mayor claridad este mes
Chancho
El Chancho será una de esas criaturas que, por esta ocasión, dudarán menos ante importantes oportunidades. La transparencia que le proporcionan los astros le ayudará a detectar potenciales giros de 180 grados, a la vez que elegirá con precisión los pasos más oportunos para seguir.
Perro
Con el Perro ocurre algo similar. La seguridad interna que trae esta etapa le permitirá optar con mayor entendimiento, tomando decisiones con firmeza. A la misma vez, advierte Squirru, podrá “sostener proyectos que requieren compromiso y constancia”.
Gallo
En esta misma sintonía de orden y pragmatismo, el Gallo se posiciona como uno de los grandes favorecidos de marzo. Para este signo, la fuerza del mes se traduce en una aptitud excepcional para la organización y la planificación. Según la experta, será el momento ideal para que el Gallo baje a tierra sus ideas, defina prioridades y avance con paso firme en aquellas elecciones que impactarán directamente en su progreso, tanto en el plano personal como en el profesional.
Mono
Por su parte, el Mono sacará a relucir su naturaleza resiliente. Conocido por ser uno de los animales que mejor se adapta a los contextos cambiantes, este mes potenciará su creatividad y rapidez mental. Estas facultades le permitirán encontrar soluciones ingeniosas a problemas que, hasta hace poco, parecían laberintos sin salida. Para el Mono, la lucidez no viene del silencio, sino de su destreza para ver respuestas donde otros solo ven obstáculos.
Cabra
Finalmente, la Cabra experimentará un bálsamo de armonía emocional. Esa solidez, tan necesaria para su espíritu sensible, le permitirá analizar la realidad con una calma renovada. Con el ruido externo bajo control, las personas bajo este signo podrán seleccionar caminos más acertados, especialmente en proyectos personales y en el ámbito laboral, donde la paciencia será su mejor aliada para decidir con éxito.