Horóscopo chino: los signos que tendrán mayor claridad para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

En esta misma sintonía de orden y pragmatismo, el Gallo se posiciona como uno de los grandes favorecidos de marzo. Para este signo, la fuerza del mes se traduce en una aptitud excepcional para la organización y la planificación. Según la experta, será el momento ideal para que el Gallo baje a tierra sus ideas, defina prioridades y avance con paso firme en aquellas elecciones que impactarán directamente en su progreso, tanto en el plano personal como en el profesional.