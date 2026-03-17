Investigadores tucumanos forman parte del documental “Nuestra tierra”

Un equipo integrado por profesionales y estudiantes, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (UNT), formó parte de la investigación histórica en la que se basó Lucrecia Martel para rodar el documental “Nuestra tierra”, actualmente en cartel en los cines tucumanos. Dirigido por la Doctora Estela Noli, el grupo incluyó alumnos que cursaban la materia Metodología de la Investigación Histórica, de la carrera de Arqueología: Celeste Briones, Carla Codemo, Julia Lund y Gustavo Spadoni. Todos fueron invitados por la realizadora a la avant-premiere del filme que se realizó en la provincia (foto).
Noli explicó que el equipo se dedicó a reunir numeroso material que se encontraba disperso, como trabajos académicos y tesis, y a incrementarlo con el aporte de nuevas fuentes, por ejemplo documentos parroquiales de la Iglesia de Trancas, protocolos de escribanías y pleitos administrativos. Todo referido al siglo XIX. Esta investigación fue publicada en una revista científica, con referato, para que constara la supervisión de expertos (“La usurpación de las tierras comunales del pueblo de indios de Chuscha-Tucumán, comienzos del siglo XIX”).
“Este trabajo se realizó con el objetivo de articular investigación con arte y con distintas formas de comunicación”, destacó Noli, quien a la vez dirige el posgrado Especialización en Historia de la Cultura de Tucumán, de la Facultad de Artes (UNT).
Disputa
“Nuestra tierra” está centrada en la disputa que derivó en el asesinato del comunero chuschagasta Javier Chocobar a manos de terratenientes. Martel sondea en las historias de vida y en los recorridos de los miembros de la comunidad, con la realización del juicio como fondo. En ese marco, expone posturas de historiadores tucumanos. El crimen, ocurrido durante un intento de desalojo, fue grabado en video. La película indaga sobre el origen del caso, profundamente arraigado en una historia de usurpación territorial que se extiende desde el período colonial hasta la actualidad. “Nuestra tierra”, un proyecto que le insumió a Martel 14 años de trabajo, se estrenó en 2025 en el Festival de Venecia.