Investigadores tucumanos forman parte del documental “Nuestra tierra”

Disputa

“Nuestra tierra” está centrada en la disputa que derivó en el asesinato del comunero chuschagasta Javier Chocobar a manos de terratenientes. Martel sondea en las historias de vida y en los recorridos de los miembros de la comunidad, con la realización del juicio como fondo. En ese marco, expone posturas de historiadores tucumanos. El crimen, ocurrido durante un intento de desalojo, fue grabado en video. La película indaga sobre el origen del caso, profundamente arraigado en una historia de usurpación territorial que se extiende desde el período colonial hasta la actualidad. “Nuestra tierra”, un proyecto que le insumió a Martel 14 años de trabajo, se estrenó en 2025 en el Festival de Venecia.