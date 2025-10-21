Premian una película de Lucrecia Martel inspirada en Tucumán

“Nuestra tierra” relata el crimen del comunero Javier Chocobar en Tucumán y el posterior juicio a los asesinos. El caso, ocurrido en 2009, se viralizó en video, que mostraba un grupo armado que intentaba desalojar a miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, y matan a su líder. Tras nueve años de protestas, finalmente se abrieron los procedimientos judiciales en 2018. Durante todo este tiempo, los homicidas permanecieron libres. El guión es de Martel junto a María Alché.