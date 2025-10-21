Premian una película de Lucrecia Martel inspirada en Tucumán

“Nuestra tierra”, el documental de Lucrecia Martel (Landmarks es el título del filme en inglés) fue premiado como mejor película en la competencia oficial del Festival de Cine de Londres de este año .
“Nuestra tierra” relata el crimen del comunero Javier Chocobar en Tucumán y el posterior juicio a los asesinos. El caso, ocurrido en 2009, se viralizó en video, que mostraba un grupo armado que intentaba desalojar a miembros de la comunidad indígena de Chuschagasta, y matan a su líder. Tras nueve años de protestas, finalmente se abrieron los procedimientos judiciales en 2018. Durante todo este tiempo, los homicidas permanecieron libres. El guión es de Martel junto a María Alché.
Este año, Martel presentó la película en el Festival Internacional de Venecia. La película fue recibida con aplausos en una gran sala dedicada a la sección oficial (aunque está fuera de competencia).
“En 2010, vi por casualidad un video de cuatro minutos en el que un miembro de una comunidad indígena era asesinado. Me impactó profundamente la violencia”, comenzó la laureada cineasta salteña en la presentación del filme en la Mostra.
“Empecé a investigar y si bien siempre ha sido para mi el racismo un problema muy profundo y un gran escollo en la cultura argentina, me parecía que esta vez era necesario ir más lejos y contactar esa comunidad”, explicó en la rueda de prensa.
Drones
Lucrecia Martel recorre con sus cámaras esta tierra disputada, también desde el aire con sus drones, para reflexionar sobre su legitimidad, sobre los derechos de unos pobladores que siguen siendo despojados desde época colonial y desde el nacimiento mismo del país. Incluso, utilizó aquel video de pocos minutos “porque en él se puede apreciar bien las diferencias sociales”.
Para ello la cineasta, que fiel a su reputación de meticulosa ha dedicado 14 años a este proyecto, también accede al tribunal para recoger el juicio sobre este caso, abierto solo después de nueve años de protestas por parte de los parientes de la víctima.