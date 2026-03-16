El día que Marcelo Araujo reveló cómo nació una de sus frases más famosas: “Estás crazy, Macaya”

El mundo del fútbol y el periodismo deportivo en Argentina está de luto por la muerte de Marcelo Araujo. Muchos recuerdos, varios clubes subiendo relatos memorables y un legado que quedará para siempre. Tuvo frases históricas y anécdotas que se recordarán a lo largo del tiempo.
Una de ellas fue la famosa frase a su compañero de transmisiones, Enrique Macaya Márquez: “Estás crazy, Macaya”. Años atrás, Araujo recordó la anécdota en Radio La Red contando la historia de la misma.
“Un día yendo a Vélez, agarré una calle paralela a Juan B. Justo por el tránsito. Sobre la mano derecha yendo a Liniers había un boliche que se llamaba Crazy”, contó Araujo.
Además, recordó qué lo llevó el utilizar esa palabra: “Me acordé un relato del mundial que dije ¿eso fue penal o estoy loco?, era algo normal en un relator. Cuando vi ese nombre me acordé de esa anécdota. Ahí me envalentoné y empecé a decir cosas que eran distintas".
Por otro lado, hace un tiempo, Macaya Márquez dio su versión de la anécdota agregando datos y contando las curiosidades de Araujo durante sus relatos: “Todos los días tenía una ocurrencia nueva”.
“Las recoge de la vida diaria. Yo manejaba dentro de todo bastante bien el inglés. También se peleaba con los muchachos de abajo, Titi, Benedetto y Elio Rossi porque decía que hablaban mucho o no hablaban”, agregó el par de Araujo por más de 15 años de transmisiones.