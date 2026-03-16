Quién quedó afuera de MasterChef Celebrity y quiénes son los cuatro semifinalistas

La recta final de MasterChef Celebrity tuvo una de las galas más intensas de la temporada. En una noche marcada por la tensión, la dificultad técnica y la emoción, la actriz Emilia Attias se convirtió en la nueva eliminada del certamen y quedaron definidos los cuatro semifinalistas que competirán por un lugar en la gran final.
El desafío del domingo fue especialmente exigente. Los cinco participantes que seguían en carrera debían preparar una torta macaron, una elaboración de alta complejidad técnica que el jurado presentó como una de las pruebas más difíciles de toda la temporada, solo comparable con la instancia final del programa.
Para orientar a los concursantes, el chef Damián Betular brindó una masterclass en la que explicó paso a paso la preparación de este sofisticado postre de origen francés.
Desde el comienzo quedó claro que no sería una tarea sencilla. La consigna exigía precisión en las medidas, delicadeza en las texturas y un armado impecable, detalles que podían definirse en cuestión de segundos. En ese contexto, los cinco competidores que continuaban en carrera, El Turco Husaín, Maxi López, Ian Lucas, La Reini y Attias, se concentraron al máximo para presentar un plato acorde a la instancia decisiva del reality que se emite por Telefe.
En el caso de la actriz, durante gran parte del desafío todo parecía marchar bien. Sin embargo, al momento de armar la torta con las distintas preparaciones comenzaron los problemas. La ex protagonista de Casi Ángeles entró en crisis al notar que la estructura del postre no salía como esperaba y que las tapas de macaron no tenían la consistencia necesaria para sostener la preparación.
La tensión se hizo evidente en la cocina. Mientras el tiempo corría, la conductora Wanda Nara se acercó para acompañarla en ese momento de frustración. En los últimos segundos del desafío, y en un gesto de compañerismo que emocionó al estudio, dos de sus compañeros, La Reini y el Turco Husaín, se acercaron para ayudarla a terminar de armar algo que pudiera presentar ante el jurado.
Cuando llegó el momento de mostrar su plato, Attias decidió afrontar la situación con sinceridad. Frente al jurado, integrado por Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, reconoció que el resultado no era el esperado y explicó que no había logrado resolver correctamente la receta. “Te juro que no sé, no logro entender, pero no la pude realizar bien”, confesó ante Martitegui, visiblemente afectada.
La actriz contó que había practicado la preparación de macarons en su casa y que le habían salido bien, aunque la torta representaba una dificultad mayor. “No es lo mismo hacerlo grande que chiquito, y me había salido rebien. Estaba retranquila hoy”, explicó, tratando de entender qué había fallado durante la prueba.
Los integrantes del jurado analizaron la preparación con detenimiento y coincidieron en que se trataba de una receta extremadamente compleja. Martitegui señaló que el macaron no había logrado la estructura correcta y que el resultado final no se asemejaba a lo que pedía el desafío.
Attias asumió el error con una mezcla de resignación y humor. “Desgracia, tragedia absoluta, pero bueno, sucede”, comentó.
La conductora también valoró su actitud frente al momento difícil. “Me gusta que mantengas una sonrisa igual, que hayas presentado lo que puedas habla muy bien de vos”, le dijo Nara, destacando su esfuerzo a pesar de las complicaciones.
Luego de que los cinco concursantes presentaran sus platos, el jurado se retiró a deliberar. Minutos más tarde regresaron al estudio para anunciar su decisión, que adelantaron había sido tomada por unanimidad.
Los participantes fueron llamados al frente y Betular tomó la palabra para anticipar el momento decisivo. “Una o uno de ustedes no seguirá en competencia rumbo a la final y nos abandonará. El resto dará un paso más y se convertirá en semifinalista de MasterChef Celebrity”, expresó.
Tras unos segundos de tensión, llegó el anuncio final: “El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es… Emilia”.
La decisión generó una reacción inmediata entre los competidores. Sus compañeros se acercaron para abrazarla y acompañarla en su despedida, en una escena cargada de emoción. Muchos coincidieron en que se trataba de una eliminación difícil de celebrar, ya que implicaba la salida de una de las participantes más queridas del grupo.
El jurado también le dedicó palabras de reconocimiento. Betular destacó la identidad culinaria que logró mostrar durante el certamen. “Si yo no te viera a vos y trajeras un plato, sabría que es un Emilia Attias auténtico. Lograste sabores y combinaciones muy propias”, le dijo.
Martitegui, por su parte, subrayó la pasión que demostró por la cocina a lo largo del programa. “Ninguno de nosotros tiene dudas de tu amor por la cocina. Has demostrado muchas veces que te apasiona y que hay una filosofía detrás de lo que cocinás”, señaló.
De Santis también valoró su actitud durante la competencia. “Lo lindo es que no te guardaste nada. Siempre creíste en lo que ibas a cocinar. Ese es el espíritu ganador”, afirmó.
Emocionada, Attias agradeció las palabras del jurado y aseguró que la experiencia fue transformadora. “No me esperaba nada de lo que me dijeron. Gracias. Me voy feliz, aprendí un montón y descubrí que me gusta más de lo que pienso la cocina. Este programa me reconectó con eso”, expresó antes de despedirse.