Quién quedó afuera de MasterChef Celebrity y quiénes son los cuatro semifinalistas

Desde el comienzo quedó claro que no sería una tarea sencilla. La consigna exigía precisión en las medidas, delicadeza en las texturas y un armado impecable, detalles que podían definirse en cuestión de segundos. En ese contexto, los cinco competidores que continuaban en carrera, El Turco Husaín, Maxi López, Ian Lucas, La Reini y Attias, se concentraron al máximo para presentar un plato acorde a la instancia decisiva del reality que se emite por Telefe.