Sospechas de favoritismo en MasterChef: ¿qué pasó con el reto de los alfajores?

Muchos criticaron en redes sociales que a él, ex de Wanda Nara, le tocara hacer alfajores marplatenses ¿Por qué?

Hace 50 Min

MasterChef atraviesa un momento que lo coloca bajo la lupa de muchos espectadores. Esto se debe a los rumores de favoritismo con Maxi López por parte del jurado y la producción. 

Todo comenzó el pasado miércoles 28, cuando el desafío fue recrear alfajores de diferentes tipos: muchos criticaron en redes sociales que a él, ex de Wanda Nara, le tocara hacer alfajores marplatenses. Esta es la única variedad que no tenía un gran nivel de dificultad porque el participante no debía realizar el relleno ni glasearlos, sino untarlos en dulce de leche envasado y bañarlos en chocolate cobertura.

Cómo les fue a los participantes de MasterChef Celebrity

El reto del alfajor presentó niveles de dificultad muy desiguales que marcaron el ánimo de los cocineros. A López le correspondió la versión marplatense, la opción más sencilla de la noche al utilizar dulce de leche envasado, lo que le permitió terminar con antelación y recibir elogios por el sabor nostálgico de su preparación. 

En el extremo opuesto, La Joaqui enfrentó el desafío más complejo con los alfajores litoraleños de mandioca y yerba mate. Pese a su seriedad y malestar inicial por la complejidad técnica, la cantante logró un resultado final espectacular en sabor, aunque recibió críticas de Betular por su excesiva relajación al cierre de la prueba.

Andy Chango y Susana Roccasalvo transitaron la gala con relativa calma y buenos resultados. Chango, tras recibir ayuda de Wanda Nara con las frutas, presentó alfajores cordobeses con mermelada elogiada por el jurado, dedicando incluso tiempo a regar las plantas del estudio. 

Por su parte, Roccasalvo aprovechó la ventaja de los alfajores santafesinos, cuya receta no exigía la elaboración del relleno, y entregó piezas de buen sabor y agradable textura que se deshacían en la boca. Ambos participantes lograron asegurar su lugar en la siguiente etapa gracias a su desempeño estable.

Las dificultades en MasterChef del miercoles: hacer alfajores

La frustración y las fallas técnicas afectaron principalmente a los participantes que terminaron en la zona de riesgo. El "Turco" Husaín preparó alfajores norteños tan compactos que resultaron imposibles de morder, un error atribuido a la mala ejecución del almíbar en la masa. Miguel Ángel Rodríguez también sufrió contratiempos con sus alfajores patagónicos; solo entregó la mitad de las piezas solicitadas y estas quedaron adheridas a la caja por un exceso de chocolate caliente. 

Emilia Attias completó sus unidades mendocinas de nuez, pero la falta de frío previo al baño generó una capa de cobertura demasiado gruesa y poco firme.

Al finalizar la degustación, el jurado evaluó tanto la estética como la técnica de cada región representada. López y Andy Chango destacaron como los mejores de la jornada, ganando el pase directo a la noche de beneficios junto con Roccasalvo y La Joaqui. En cambio, las dificultades insuperables con las texturas y la presentación dejaron a Husaín, Rodríguez y Attias en una situación comprometida. Estos tres participantes deberán vestir el delantal gris y enfrentarse en la gala de última chance para evitar la eliminación.

