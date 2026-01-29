Sospechas de favoritismo en MasterChef: ¿qué pasó con el reto de los alfajores?

Al finalizar la degustación, el jurado evaluó tanto la estética como la técnica de cada región representada. López y Andy Chango destacaron como los mejores de la jornada, ganando el pase directo a la noche de beneficios junto con Roccasalvo y La Joaqui. En cambio, las dificultades insuperables con las texturas y la presentación dejaron a Husaín, Rodríguez y Attias en una situación comprometida. Estos tres participantes deberán vestir el delantal gris y enfrentarse en la gala de última chance para evitar la eliminación.