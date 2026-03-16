Hallaron muerto a un turista de Estados Unidos en Ushuaia: qué hipótesis manejan

Un turista estadounidense de 37 años que estaba desaparecido desde el jueves fue encontrado muerto en un sendero que conduce a la Laguna Esmeralda, uno de los destinos más visitados de la provincia de Tierra del Fuego.
La víctima fue identificada como Sean Christopher Bartel, quien había llegado a la Argentina el 3 de marzo. Durante su estadía recorrió distintos destinos turísticos, entre ellos Buenos Aires y El Chaltén. Días antes de desaparecer se había instalado en un alojamiento de Ushuaia.
Las cámaras de seguridad del lugar lo registraron saliendo el jueves a las 8 de la mañana. Según se observó, llevaba una campera y una mochila, preparado para realizar una excursión.
La alarma se encendió cuando pasaron las horas y no hubo más noticias del turista. En el marco de la investigación se estableció que el día anterior había alquilado un Toyota Etios blanco. El vehículo fue encontrado este fin de semana en el estacionamiento donde comienza el sendero hacia la Laguna Esmeralda, sobre la Ruta Nacional 3 (Argentina).
Con ese dato, la Policía provincial y la Comisión de Auxilio activaron un intenso operativo de búsqueda en la zona. Finalmente, este domingo hallaron el cuerpo sin vida de Bartel a más de tres kilómetros del punto de partida, después de cruzar la laguna y en dirección al Glaciar Ojo del Albino.
La principal hipótesis: una caída fatal
Según informaron desde la Comisaría Primera de Ushuaia, la principal hipótesis es que el turista cayó desde una altura de aproximadamente 90 metros mientras realizaba trekking en el sector.
“No se encontraron indicios de criminalidad y se trabaja en la hipótesis de una caída de gran altura”, indicaron las autoridades al medio Críticas Sur.
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se espera que la autopsia determine con precisión las causas de la muerte. Hasta el momento no trascendieron resultados oficiales.
La Laguna Esmeralda y el glaciar Ojo del Albino son dos de los destinos más buscados por quienes visitan Ushuaia en busca de trekking y experiencias de aventura. Sin embargo, especialistas advierten que el terreno puede resultar peligroso, sobre todo para quienes no conocen la zona o realizan las excursiones en soledad.