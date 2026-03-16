Secciones
Seguridad

Hallaron muerto a un turista de Estados Unidos en Ushuaia: qué hipótesis manejan

Sean Christopher Bartel, de 37 años, estaba desaparecido desde el jueves. Su vehículo había sido encontrado en el acceso al sendero que conduce a la Laguna Esmeralda.

Hallaron muerto a un turista de Estados Unidos en Ushuaia: qué hipótesis manejan
Hace 1 Hs

Un turista estadounidense de 37 años que estaba desaparecido desde el jueves fue encontrado muerto en un sendero que conduce a la Laguna Esmeralda, uno de los destinos más visitados de la provincia de Tierra del Fuego.

La víctima fue identificada como Sean Christopher Bartel, quien había llegado a la Argentina el 3 de marzo. Durante su estadía recorrió distintos destinos turísticos, entre ellos Buenos Aires y El Chaltén. Días antes de desaparecer se había instalado en un alojamiento de Ushuaia.

Las cámaras de seguridad del lugar lo registraron saliendo el jueves a las 8 de la mañana. Según se observó, llevaba una campera y una mochila, preparado para realizar una excursión.

La alarma se encendió cuando pasaron las horas y no hubo más noticias del turista. En el marco de la investigación se estableció que el día anterior había alquilado un Toyota Etios blanco. El vehículo fue encontrado este fin de semana en el estacionamiento donde comienza el sendero hacia la Laguna Esmeralda, sobre la Ruta Nacional 3 (Argentina).

Con ese dato, la Policía provincial y la Comisión de Auxilio activaron un intenso operativo de búsqueda en la zona. Finalmente, este domingo hallaron el cuerpo sin vida de Bartel a más de tres kilómetros del punto de partida, después de cruzar la laguna y en dirección al Glaciar Ojo del Albino.

La principal hipótesis: una caída fatal

Según informaron desde la Comisaría Primera de Ushuaia, la principal hipótesis es que el turista cayó desde una altura de aproximadamente 90 metros mientras realizaba trekking en el sector.

“No se encontraron indicios de criminalidad y se trabaja en la hipótesis de una caída de gran altura”, indicaron las autoridades al medio Críticas Sur.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se espera que la autopsia determine con precisión las causas de la muerte. Hasta el momento no trascendieron resultados oficiales.

La Laguna Esmeralda y el glaciar Ojo del Albino son dos de los destinos más buscados por quienes visitan Ushuaia en busca de trekking y experiencias de aventura. Sin embargo, especialistas advierten que el terreno puede resultar peligroso, sobre todo para quienes no conocen la zona o realizan las excursiones en soledad.

Temas Ushuaia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli
1

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias
2

Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias

Jaldo ratificó a Darío Monteros y rechazó presiones de La Libertad Avanza tras la agresión a Pelli
3

Jaldo ratificó a Darío Monteros y rechazó presiones de La Libertad Avanza tras la agresión a Pelli

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”
4

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York
5

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz
6

La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz

Más Noticias
Intentó ayudar a su hijo a evitar un robo, se descompensó y murió

Intentó ayudar a su hijo a evitar un robo, se descompensó y murió

Caso Érika: agravaron las imputaciones contra Felipe Sosa y de Justina Gordillo

Caso Érika: agravaron las imputaciones contra Felipe Sosa y de Justina Gordillo

Jaldo ratificó a Darío Monteros y rechazó presiones de La Libertad Avanza tras la agresión a Pelli

Jaldo ratificó a Darío Monteros y rechazó presiones de La Libertad Avanza tras la agresión a Pelli

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York

Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias

Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados?

Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados?

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

Comentarios