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Comenzó el juicio contra “Satanás” Barrera por el crimen de Ricardo Frías

El 3 de noviembre de 2024, alrededor de las 19:30, Barrera y Frías comenzaron a discutir en la vereda. Todo terminó con una cuchillada.

Comenzó el juicio contra “Satanás” Barrera por el crimen de Ricardo Frías
Hace 1 Hs

Comenzó el juicio oral contra Esteban Cantalicio Barrera, conocido como “Satanás”, acusado de asesinar de una puñalada a Ricardo Exequiel Frías en un hecho ocurrido en noviembre de 2024 en San Miguel de Tucumán. El Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 18 años de prisión efectiva.

La investigación del caso fue llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro León Gallo. En la primera audiencia del debate oral y público el Ministerio Fiscal estuvo representado por los auxiliares Lucas Maggio y Tobías Lazarte.

Durante su alegato de apertura, Maggio señaló que Barrera llega a juicio acusado del delito de homicidio en calidad de autor, con una pretensión punitiva de 18 años de prisión de cumplimiento efectivo.

“Se trata de un hecho sumamente grave y violento cometido con un cuchillo de grandes dimensiones, causando Barrera una herida a la altura del corazón de Frías, a quien sin dudas quiso darle muerte. En este juicio vamos a demostrar la responsabilidad penal del acusado a partir de numerosos testimonios que dan cuenta de la identidad del agresor y que coinciden absolutamente”, sostuvo el representante del Ministerio Fiscal.

El tribunal que interviene en el debate está integrado por los magistrados Augusto José Paz Almonacid, Guillermo Taylor y Alejandro Javier Tomas. Según se informó, el juicio está previsto que se desarrolle a lo largo de cuatro jornadas.

El hecho

De acuerdo con la acusación fiscal, el 3 de noviembre de 2024, alrededor de las 19:30, Barrera y Frías comenzaron a discutir en la vereda de un domicilio ubicado sobre calle López y Planes al 1700, en San Miguel de Tucumán.

En medio del altercado, Barrera habría extraído un cuchillo y, con la intención de matarlo, le asestó una puñalada a la víctima entre el segundo y tercer arco costal izquierdo del hemitórax. La lesión perforó el pulmón izquierdo, el pericardio y alcanzó el corazón a la altura de la aurícula izquierda.

Tras el ataque, Frías cayó al suelo gravemente herido. Las lesiones provocaron una hemorragia masiva e irreversible que derivó en su muerte por shock hipovolémico. Luego del hecho, el acusado se dio a la fuga con rumbo desconocido.

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