Comenzó el juicio contra “Satanás” Barrera por el crimen de Ricardo Frías

“Se trata de un hecho sumamente grave y violento cometido con un cuchillo de grandes dimensiones, causando Barrera una herida a la altura del corazón de Frías, a quien sin dudas quiso darle muerte. En este juicio vamos a demostrar la responsabilidad penal del acusado a partir de numerosos testimonios que dan cuenta de la identidad del agresor y que coinciden absolutamente”, sostuvo el representante del Ministerio Fiscal.