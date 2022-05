Las mil y una caras del anónimo pintor Banksy

Su fama y popularidad arrasa todo y llega a la política no sólo con sus posiciones estéticas de denuncia social sino también en las consecuencias de la búsqueda de su rostro. Un concejal de la localidad de Pembroke Dock, en Gales, renunció a su cargo para despejar los rumores que le atribuían ser el artista callejero. William Gannon había sido elegido a principios de este mes para pocupar una banca, pero dimitió para romper con ola de rumores y no afectar el prestigio del Concejo. “Si yo soy Banksy, entonces todo el mundo lo es”, afirmó el político de 58 años, también comenzó como artista callejero con murales públicos en parques infantiles y hospitales y reconoce que su obra tiene un “parecido a Banksy, no intencionadamente”.