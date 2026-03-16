La Confederación Asiática aseguró que Irán jugará el Mundial 2026

A menos de tres meses del inicio del Mundial 2026 y en medio de las versiones que ponían en duda la presencia de Irán por el conflicto bélico en Medio Oriente y por los cruces con Estados Unidos, la Confederación Asiática de Fútbol salió a fijar postura y aseguró que, hasta el momento, el seleccionado sí disputará el torneo.
La confirmación llegó de la voz de Windsor John, secretario general de la AFC, quien sostuvo en una conferencia de prensa realizada en Kuala Lumpur que no existe ninguna señal formal que indique una baja del equipo iraní. “Son miembros nuestros, queremos que jueguen” y “hasta donde sabemos, Irán va a jugar”, expresó el dirigente.
Además, remarcó que la decisión final le corresponde a la federación iraní, aunque aclaró que, hasta ahora, ese organismo le comunicó a la entidad continental que mantiene su intención de participar en la Copa del Mundo.
Las declaraciones de John contrastan con lo que había manifestado días atrás Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán. El funcionario había dejado abierta la posibilidad de no asistir al torneo al considerar que no estaban dadas las condiciones para competir, en el marco de la guerra con Estados Unidos e Israel. Incluso había planteado que, si la sede hubiera sido otro país, la comunidad internacional podría haber reaccionado de otra manera.
La controversia también se alimentó por los dichos del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que la selección iraní era bienvenida en el Mundial, aunque advirtió que no creía conveniente su presencia por cuestiones de seguridad.
Desde Irán respondieron con dureza a ese mensaje. A través de un comunicado oficial, remarcaron que el Mundial es un evento regido por la FIFA y no por un país o una persona en particular. En esa misma línea, dejaron en claro que nadie puede excluir al seleccionado iraní de la competencia.
Con este escenario, la participación de Irán sigue en pie. El equipo ya está clasificado al Grupo G y tiene previstos sus tres partidos de la fase inicial en territorio estadounidense, donde debutará el 16 de junio ante Nueva Zelanda en California, jugará el 21 frente a Bélgica en Los Ángeles y cerrará el 27 contra Egipto en Seattle.