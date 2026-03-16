La Confederación Asiática aseguró que Irán jugará el Mundial 2026

Las declaraciones de John contrastan con lo que había manifestado días atrás Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán. El funcionario había dejado abierta la posibilidad de no asistir al torneo al considerar que no estaban dadas las condiciones para competir, en el marco de la guerra con Estados Unidos e Israel. Incluso había planteado que, si la sede hubiera sido otro país, la comunidad internacional podría haber reaccionado de otra manera.