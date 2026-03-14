Irán envió un pedido a la FIFA para que sus partidos del Mundial se disputen en México

El clima previo al Mundial 2026 ha dejado de ser meramente deportivo para convertirse en un polvorín geopolítico. La participación de Irán pende de un hilo tras el bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Teherán el pasado 28 de febrero, en el que fue asesinado el Líder Supremo Alí Jamenei. En medio de este estado de guerra, la Selección de Irán rompió el silencio con un comunicado desafiante dirigido a la FIFA: aseguran que su derecho a participar es inalienable por mérito deportivo y que, si alguien debe ser excluido, es Estados Unidos por su incapacidad confesa para garantizar la seguridad de las delegaciones.