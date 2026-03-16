Tras la caída de la Finalissima, España ya tiene sede para su amistoso

La cancelación de la Finalissima obligó a España a mover rápido sus fichas. Después de que se cayera el cruce con Argentina, la Real Federación Española de Fútbol confirmó este lunes un nuevo amistoso para no perder rodaje antes del Mundial 2026. El seleccionado de Luis de la Fuente enfrentará a Serbia el viernes 27 de marzo, a las 21, en el estadio La Cerámica, en Villareal.
El anuncio llegó apenas un día después de que quedara oficialmente suspendido el duelo entre los campeones de Europa y de Sudamérica, que debía disputarse en Qatar. La falta de acuerdo entre las federaciones involucradas sobre la sede terminó por desactivar un partido que aparecía como una de las grandes citas de la fecha FIFA.
De esta manera, España resolvió mantenerse en su territorio y programó un ensayo ante un rival europeo en la misma jornada en la que estaba prevista la Finalissima. En su comunicado, la RFEF precisó que el encuentro frente a Serbia se jugará en el estadio de Villarreal, que tiene capacidad para 21.332 espectadores.
El amistoso servirá como parte de la puesta a punto para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio. La selección española busca llegar con ritmo a la cita y, tras la caída de sus compromisos en Qatar, se vio obligada a reformular sobre la marcha su agenda de preparación.
La Cerámica volverá así a recibir a España por cuarta vez. En sus tres presentaciones anteriores en ese estadio, el conjunto ibérico no perdió. Goleó 9-0 a San Marino en 1999, venció 3-0 a Chile en 2008 e igualó 1-1 con Suiza en 2018. Además, el cruce ante Serbia será el tercer partido que la Roja dispute en la Comunidad Valenciana en el último año.
La RFEF sigue trabajando para completar la ventana con otro amistoso. Egipto aparece como una de las alternativas en negociación para trasladar a España un partido que originalmente iba a jugarse en Doha. Por ahora, el único compromiso confirmado es el del 27 de marzo.