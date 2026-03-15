"Chiqui" Tapia explicó en redes por qué se canceló la Finalissima

Según explicó, la AFA sostuvo desde el principio que el duelo entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa debía disputarse en un estadio neutral para garantizar la equidad deportiva. En ese sentido, cuestionó la posibilidad de jugar el partido en Madrid, una alternativa que, según señaló, el organismo argentino conoció a través de los medios de comunicación y que no respetaba ese criterio.