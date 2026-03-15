"Chiqui" Tapia explicó en redes por qué se canceló la Finalissima
El presidente de la AFA aseguró que Argentina siempre pidió una sede neutral para enfrentar a España y que aceptó jugar en Italia, aunque solicitó cambiar la fecha al 31 de marzo. Al no haber acuerdo con la UEFA, el partido quedó suspendido.
Claudio “Chiqui” Tapia utilizó sus redes sociales para explicar los motivos por los cuales finalmente no se disputará la Finalissima entre Argentina y España. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un mensaje en el que detalló cómo se desarrollaron las negociaciones y remarcó que desde el primer momento la postura argentina fue jugar el partido en una sede neutral.
“Como presidente de la AFA considero importante informar, con claridad y transparencia, las razones por las cuales finalmente no se disputará la Finalissima”, escribió Tapia al iniciar su publicación, en la que enumeró los puntos clave que derivaron en la cancelación del encuentro.
Según explicó, la AFA sostuvo desde el principio que el duelo entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa debía disputarse en un estadio neutral para garantizar la equidad deportiva. En ese sentido, cuestionó la posibilidad de jugar el partido en Madrid, una alternativa que, según señaló, el organismo argentino conoció a través de los medios de comunicación y que no respetaba ese criterio.
Posteriormente surgió una nueva opción: disputar el encuentro en Italia el 27 de marzo. De acuerdo con el mensaje del dirigente, la selección argentina aceptó la sede “sin objeciones”, aunque planteó una modificación en la fecha del partido.
La AFA solicitó que el encuentro se reprogramara para el 31 de marzo, es decir, cuatro días más tarde de lo propuesto originalmente. Sin embargo, la UEFA comunicó que ese cambio no era viable dentro del calendario previsto.
Ante la falta de acuerdo entre las partes, la Finalissima quedó definitivamente cancelada, lo que frustró la posibilidad de ver frente a frente a los actuales campeones de América y Europa.
En el cierre de su publicación, Tapia lamentó que el partido no pudiera concretarse pese a las gestiones realizadas. “Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol”, concluyó.
La suspensión del partido generó repercusión en el ambiente futbolístico, ya que se trataba de uno de los encuentros internacionales más esperados del calendario y una nueva edición del trofeo que enfrenta a los campeones de ambos continentes.