Huesen denunció que la Justicia es una oficina más del poder político

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, lanzó una dura crítica contra el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, luego de que el mandatario provincial afirmara en conferencia de prensa conocer el contenido de una sentencia judicial vinculada a la diputada provincial Soledad Molinuevo.
La polémica se generó a partir de las declaraciones públicas del gobernador, quien hizo referencia al fallo de una causa que involucra a la legisladora, pese a que —según denuncian desde la oposición— la resolución judicial aún no habría sido notificada a la propia parte del proceso.
Ante esta situación, Huesen utilizó su cuenta en la red social X para cuestionar con dureza lo sucedido y advertir sobre un posible problema institucional.
“Gravísimo. Si el gobernador sabe el contenido de una sentencia antes que la propia parte del proceso, estamos frente a un problema institucional serio. La Justicia debe ser independiente, no una oficina más del poder político”, expresó el legislador nacional.
Las declaraciones del diputado de La Libertad Avanza se suman a las críticas que distintos dirigentes del espacio vienen realizando en las últimas horas contra la administración provincial, en medio de un clima de fuerte tensión política entre el oficialismo tucumano y referentes libertarios.
El episodio reavivó el debate sobre la independencia del Poder Judicial en la provincia y generó un nuevo capítulo en la disputa política entre sectores de la oposición y el gobierno de Osvaldo Jaldo.