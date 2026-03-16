El sorprendente alimento que puede ayudar a los adultos mayores a ganar fuerza

A medida que sumamos años, la pérdida de fuerza se convierte en una preocupación central, ya que impacta directamente en nuestra movilidad y aumenta el riesgo de caídas. Si bien el entrenamiento es fundamental, una investigación reciente publicada en la revista Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle sugiere que un aliado inesperado podría estar en nuestra despensa: la pasta de maní.
El estudio siguió durante seis meses a 120 adultos de entre 66 y 89 años que vivían solos y presentaban riesgo de caídas. Los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos: mientras unos mantuvieron su rutina habitual, otros sumaron 43 gramos diarios —unas tres cucharadas— de pasta de maní natural. El resultado fue revelador: quienes consumieron esta crema completaron pruebas de movilidad, como sentarse y levantarse, 1,23 segundos más rápido que el resto.
Por qué este alimento puede marcar la diferencia
Aunque el estudio no determinó una causa directa, los expertos coinciden en que la riqueza nutricional de este alimento juega un rol clave. “La pasta de maní es una buena fuente de proteínas, grasas y fibra”, explica Jessica Cording, autora de The Little Book of Game-Changers. Añade que, si bien no aporta una cantidad masiva de fibra, es una forma práctica de incrementar la ingesta de proteínas, un nutriente esencial en esta etapa de la vida.
Por su parte, Michael Ormsbee, director del Instituto de Ciencias del Deporte y Medicina de la Universidad Estatal de Florida, destaca la importancia del aporte energético. “La energía adicional puede favorecer algunas funciones, sobre todo en adultos mayores que suelen comer menos”, señala. En la misma línea, Christen Cooper, profesora asociada de la Universidad Pace, subraya que “todos los alimentos de origen vegetal poseen muchas propiedades beneficiosas para la salud, incluyendo el fortalecimiento muscular”.
Recomendaciones para elegir la mejor opción
Es importante no sobreinterpretar los hallazgos: la pasta de maní no genera masa muscular por sí sola, pero ayuda a que los adultos mayores se nutran mejor y mantengan niveles de energía adecuados. Para obtener estos beneficios, la clave está en el tipo de producto. Cording recomienda optar por versiones naturales, elaboradas únicamente con maní molido. "Si tus niveles de sodio son adecuados, un poco de sal también está bien", aclara.
Si buscás incorporarla a tu rutina, Sandra Zhang, nutricionista del Centro Médico Tufts, sugiere combinarla con manzanas, bananas, yogur o avena para potenciar el perfil nutricional. Aunque este estudio se centró exclusivamente en el maní, los especialistas coinciden en que otras pastas de frutos secos, como la de almendras o nueces, ofrecen beneficios similares, siempre priorizando aquellas que contengan la menor cantidad de azúcares añadidos posible.