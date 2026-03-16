El sorprendente alimento que puede ayudar a los adultos mayores a ganar fuerza

Recomendaciones para elegir la mejor opción

Es importante no sobreinterpretar los hallazgos: la pasta de maní no genera masa muscular por sí sola, pero ayuda a que los adultos mayores se nutran mejor y mantengan niveles de energía adecuados. Para obtener estos beneficios, la clave está en el tipo de producto. Cording recomienda optar por versiones naturales, elaboradas únicamente con maní molido. "Si tus niveles de sodio son adecuados, un poco de sal también está bien", aclara.