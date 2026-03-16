Paris Fashion Week: las tres tendencias de belleza que dominaron las pasarelas según Vogue

En la Semana de la Moda de París, los estilos de belleza más destacados de esta semana lucen engañosamente sencillos. En contraste con la atmósfera gótica de Nueva York y los estilos oscuros de Milán, París optó por una estética más limpia, con apenas ligeros rastros de delineador propuestos por Peter Philips en Dior o el maquillaje de efecto "mañana siguiente" de Pat McGrath en Schiaparelli.
Según Vogue, resaltaron tres tendencias marcadas en París en cuanto al mundo de la belleza, basados en el glamour pero sin dejos de perfección.
Decoración en el pelo: nuevas formas de experimentar
Los accesorios capilares de lujo y sencillez dominan la escena. En Chanel, Duffy aplicó miles de hilos brillantes para crear un efecto holográfico, mientras que en Celine bastó un simple cordón sobre la frente. Por su parte, Olivier Schawalder decoró las melenas en Dries Van Noten con cientos de horquillas relucientes y joyas doradas, consolidando una tendencia donde lo ornamental se vuelve protagonista.
Anthony Turner, uno de los estilistas más activos, presentó desde piezas de estilo élfico en Ann Demeulemeester hasta extensiones con joyas en Chloé, inspiradas en los viajes de una mujer que descubre el mundo. Según Turner, estos detalles representan recuerdos y amuletos recolectados en el camino que se integran al cabello, reflejando una travesía personal a través de trenzas y elementos decorativos.
Maquillaje desprolijo y estilo desvelado o vivido
Jonathan Anderson y Peter Philips definieron en Dior una estética fresca y despreocupada, inspirada en la imagen de una parisina con restos de maquillaje de la noche anterior. Para lograr este efecto sutil y algo desordenado, Philips aplicó delineador negro en la línea de agua superior de las modelos, pidiéndoles que cerraran los ojos con fuerza para transferir el color de forma natural.
Esta tendencia de belleza "vivida" y poco perfecta se extendió a otras pasarelas, como los ojos ahumados de Fara Homidi en Gabriela Hearst o los estilos de Pat McGrath para Stella McCartney y Schiaparelli. Utilizando tonos topo para crear una apariencia cruda y real, McGrath buscó reflejar una belleza espontánea que evita la perfección prístina, evocando un maquillaje que parece haber resistido una siesta o el paso de las horas.
Linea capilar de costado
La raya lateral dominó las pasarelas de la mano de estilistas como Duffy en Saint Laurent y Turner en Hermès, quienes optaron por acabados pulidos y lacados. En Alexander McQueen, la propuesta evolucionó hacia versiones con más volumen, mientras que Ramona Eschbach se inspiró en la icónica Romy Schneider de los años 60 para crear moños texturizados con rayas muy bajas en el desfile de Vivienne Westwood.
Por otro lado, Guido Palau aportó un toque masculino al desfile de Dior mediante una raya lateral profunda y mechones suaves sobre la frente. Siguiendo la visión de Jonathan Anderson, este estilo busca capturar la esencia de la "chica francesa" clásica: una mezcla de elegancia y naturalidad que, desde la década de los 60, destaca por una cualidad varonil que evita la feminidad excesiva.