Paris Fashion Week: las tres tendencias de belleza que dominaron las pasarelas según Vogue

En la Semana de la Moda de París, los estilos de belleza más destacados de esta semana lucen engañosamente sencillos. En contraste con la atmósfera gótica de Nueva York y los estilos oscuros de Milán, París optó por una estética más limpia, con apenas ligeros rastros de delineador propuestos por Peter Philips en Dior o el maquillaje de efecto "mañana siguiente" de Pat McGrath en Schiaparelli.