El misterioso pueblo de Jujuy donde viven las “lloronas”: una tradición única para vivir en Semana Santa

En el extremo norte de Argentina, muy cerca de la frontera con Bolivia, existe un pequeño pueblo que cada Semana Santa se transforma en escenario de una de las tradiciones religiosas más impactantes del país. Se trata de Yavi, una localidad jujeña donde cada Viernes Santo se realiza la ancestral ceremonia de “Las Lloronas”, un ritual que atrae cada vez a más visitantes en busca de experiencias culturales auténticas.