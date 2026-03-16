Con un tucumano en la lista, Los Pumitas dieron a conocer los convocados para la concentración en Hindú

La concentración será la tercera que realiza el plantel en lo que va de 2026 y forma parte de la preparación del equipo para los desafíos internacionales de la temporada. Durante esos dos días de trabajo, el seleccionado no solo se enfocará en entrenamientos técnicos y tácticos, sino que también tendrá una instancia de competencia: el miércoles 18 realizará un entrenamiento con oposición frente al seleccionado M20 de Uruguay.