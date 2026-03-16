Con un tucumano en la lista, Los Pumitas dieron a conocer los convocados para la concentración en Hindú
Jaoquín Poliche fue incluido entre los 27 convocados por Nicolás Fernández Miranda para una nueva concentración nacional del seleccionado M20. El plantel se entrenará el 17 y 18 de marzo y tendrá una práctica con oposición frente a Uruguay.
El seleccionado argentino M20 continúa su preparación para un año que promete ser exigente en el calendario internacional. En ese contexto, Los Pumitas realizarán una nueva Concentración Nacional los días 17 y 18 de marzo en las instalaciones del Hindú Club. Entre los 27 jugadores convocados por el head coach Nicolás Fernández Miranda aparece un solo representante tucumano: Joaquín Poliche.
El jugador de Tucumán RC fue incluido en la lista para las dos jornadas de entrenamiento que tendrán lugar en Buenos Aires. Para el rugby de la provincia, su presencia tiene un valor especial, ya que será el único representante de la Unión de Rugby de Tucumán dentro del grupo que sigue consolidando el proceso del seleccionado juvenil.
La concentración será la tercera que realiza el plantel en lo que va de 2026 y forma parte de la preparación del equipo para los desafíos internacionales de la temporada. Durante esos dos días de trabajo, el seleccionado no solo se enfocará en entrenamientos técnicos y tácticos, sino que también tendrá una instancia de competencia: el miércoles 18 realizará un entrenamiento con oposición frente al seleccionado M20 de Uruguay.
Desde el staff técnico remarcan que estas actividades son fundamentales para ampliar la base de jugadores y seguir evaluando talentos dentro del proceso formativo del seleccionado juvenil.
Carlos Mohapp, uno de los entrenadores del equipo, destacó la importancia de estas concentraciones para el crecimiento del grupo. “Siempre es importante para nosotros competir y medirnos. Creo que la competencia hace crecer a los chicos en el juego y al equipo”, explicó.
El integrante del staff también señaló que uno de los objetivos principales es seguir incorporando jugadores al proceso. “Queremos ver más jugadores, quizás más jóvenes, que puedan sumarse al proceso o estar en competencia dentro del sistema M20. También observar a aquellos que se van consolidando en el equipo y seguir evaluando cuáles son nuestras fortalezas”, agregó.
Según Mohapp, el trabajo durante estas concentraciones también apunta a consolidar la identidad de juego del seleccionado. “Buscamos afianzar ciertos criterios tanto en ataque como en defensa. La competencia nos ayuda a crecer, a ser un poquito mejores y a tener más claro qué jugadores están dentro del proceso”, explicó.
En cuanto a la idea de juego que pretende el staff técnico, el entrenador fue claro sobre el perfil que buscan desarrollar. “En ataque queremos un equipo que tenga mucho la pelota, con mucha posesión, así que uno de los principales objetivos va a ser ese. Y en defensa buscamos un equipo que genere mucha presión al rival y que recupere rápido la pelota”, señaló.
Para Joaquín Poliche, la convocatoria representa una oportunidad importante dentro de su desarrollo como jugador. El joven surgido en Tucumán RC sigue sumando presencia en el radar del seleccionado juvenil, en un contexto en el que el rugby tucumano históricamente ha tenido una fuerte presencia en las distintas categorías de Los Pumas.
Ahora tendrá la chance de mostrarse nuevamente dentro de un grupo que busca consolidarse de cara a las competencias internacionales del año.
Los 27 convocados para la concentración en Hindú
Alejo Abaroa (SIC – URBA)
Francisco Benítez (Italiano – URBA)
Simón Camargo (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)
Simón Casalins (SIC – URBA)
Pietro Croce (Cha Roga – Unión Santafesina de Rugby)
Joaquín Daireaux (SIC – URBA)
Felipe Das Neves (Lomas – URBA)
Blas De Carabassa (Hindú – URBA)
Álvaro Degrati (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario)
Luca Dugo Vivanco (La Tablada – Unión Cordobesa de Rugby)
Nicolás Engelhard (CASI – URBA)
Gino Festa (La Plata – URBA)
Santino García Mortola (Manuel Belgrano – URBA)
Juan Segundo Huber (Logaritmo – Unión de Rugby de Rosario)
Lucas Juncosa (Tigres RC – Unión de Rugby de Salta)
Tomás Lalor (SIC – URBA)
Faustino Lanusse (Newman – URBA)
Toribio Latorre (CUBA – URBA)
Benjamín Ledesma Arocena (SIC – URBA)
Federico Narváez (CRAR – Unión Santafesina de Rugby)
Jorge Onorato (Universitario – Unión Santafesina de Rugby)
Joaquín Poliche (Tucumán RC – Unión de Rugby de Tucumán)
Agustín Ponzio (CRAI – Unión Santafesina de Rugby)
Juan Preumayr (Jockey – Unión de Rugby de Rosario)
Bautista Quiroga Miguens (CUBA – URBA)
Jerónimo Sorondo (Belgrano Athletic – URBA)
Federico Torre (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)