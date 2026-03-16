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Jack Osbourne fue padre y homenajeó a Ozzy: así se llama su hija recién nacida

El actor de 40 años mostró a su hija en redes sociales, un gesto que conmovió profundamente a los seguidores del legendario "Príncipe de las tinieblas".

Jack Osbourne fue padre y homenajeó a Ozzy: así se llama su hija recién nacida Ozzy y Jack Osbourne
Hace 2 Hs

Jack Osbourne acaba de ser padre y optó por rendir un homenaje a su progenitor, fallecido el pasado 22 de julio. El actor de 40 años mostró a su hija en redes sociales, un gesto que conmovió profundamente a los seguidores del legendario "Príncipe de las tinieblas".

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Jack y su pareja eligieron llamar a la pequeña Ozzy Matilda Osbourne para dar continuidad al nombre que representa un ícono en la cultura del metal. De esta forma, el legado del artista permanece vigente no solo en la historia de la música, sino también a través de la nueva integrante de la familia.

El homenaje de Jack Osbourne a su padre Ozzy

La niña nació el pasado 5 de marzo y su padre compartió en redes sociales una fotografía donde se aprecia parte de su rostro. Como un tributo adicional al cantante, junto a la pequeña colocaron un peluche de murciélago, animal que guarda una relación directa e icónica con la figura de su abuelo.

Tras la publicación, los internautas festejaron la elección del nombre con mensajes llenos de afecto. Entre las reacciones destacaron frases como: “Tenemos otra Ozzy Osbourne. El mundo está bien otra vez”, “Se me derrite el corazón” y “El nombre más perfecto que podría haber recibido”.

Otros seguidores manifestaron sus buenos deseos escribiendo: “Que sea tan creativa y amable como su abuelo”, “Me encanta su nombre. Seguro Ozzy está sonriendo” y “Bienvenida al mundo, bebé Ozzy”. Estos comentarios reflejan la gran emoción que generó la noticia entre la comunidad de fanáticos.

Por otro lado, Jack Osbourne brindó actualizaciones sobre la película biográfica de su padre que Sony Pictures prepara actualmente. El actor confirmó que el proyecto, en el cual la familia participa activamente, ya cuenta con director y con el actor protagonista tras seis años de arduo desarrollo.

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