La batalla cultural se libra a puro hard rock

- Castelli: no sólo es un compromiso con el público y con el medio, también es con nuestra propia pasión, nuestro gusto de cómo hacer las cosas. Va más allá de si tocamos en un lugar chiquito para 20 personas o participamos en festivales o teloneamos artista de afuera con muchísima gente. Va más allá de las condiciones, de la cantidad de público, de si nos pagan; nosotros vamos y queremos sonar de la mejor manera. Además, vamos a procurar que los equipos que llevemos sirvan para sonar como a nosotros nos gusta. Después, el despliegue nuestro en vivo, la energía que vamos a poner siempre va a ser procurando que salga lo mejor.