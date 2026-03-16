El adiós de un histórico: Sergio "Chiquito" Romero cuelga los guantes a los 39 años

El cierre de su ciclo tuvo un tinte de nostalgia y cuentas pendientes. Según trascendió, Romero abrigaba la esperanza de un último baile en Racing Club, el lugar que lo vio nacer, incluso aceptando un rol de suplente detrás de Facundo Cambeses. Sin embargo, el llamado desde Avellaneda nunca llegó, y ante la falta de propuestas que encajaran con su deseo de permanecer en la capital, el arquero decidió que era el momento de bajar la persiana. Su legado, no obstante, queda blindado por una trayectoria que lo posicionó como el arquero con más partidos en la historia de la Selección (96), siendo uno de los referentes de una generación que devolvió a Argentina al primer plano mundial.