"Chiquito" Romero rompió el silencio y reveló el motivo que marcó su salida de Boca

El ciclo de Sergio “Chiquito” Romero en Boca llegó a su fin. Después de más de dos años en el club, el arquero de 38 años rescindió su contrato y seguirá su carrera en Argentinos Juniors, que lo contrató de urgencia para reemplazar al lesionado Diego “Ruso” Rodríguez. “Se termina una etapa hermosa, me voy con los mejores recuerdos. Me hicieron sentir como en mi casa”, expresó el exarquero de la Selección argentina al despedirse en el predio de Ezeiza.
La decisión de partir fue inevitable. Desde fines de 2024, Romero había perdido continuidad y no volvió a jugar en lo que va del año. Su última aparición fue el 23 de noviembre ante Huracán, por la Copa Argentina. A partir de allí, quedó relegado detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
En su adiós, “Chiquito” habló sin rodeos del episodio que, según él, selló su salida de Boca: la pelea con un hincha tras el Superclásico ante River en La Bombonera, el 21 de septiembre de 2024. “Por una desgracia, un día se me fue la cabeza con un plateísta. Fue la sentencia para mí en este club. Todos somos seres humanos, hay situaciones que uno puede sobrellevar y otras no. Ese día no supe hacerlo”, reconoció.
Pese a aquel momento de tensión, el arquero se mostró agradecido con los hinchas, con el plantel y con el presidente Juan Román Riquelme. “Román es el presidente, pero también un amigo. Arreglamos todo en tres minutos. No puso ninguna traba y me deseó lo mejor, como toda su vida”, contó.
Boca, por su parte, hizo oficial la salida con un breve comunicado. "El Club Atlético Boca Juniors comunica que el jugador Sergio Romero ha firmado la rescisión del contrato que lo vinculaba con la Institución. Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos", publicó el "Xeneize".
Romero llegó a Boca en 2022, proveniente del Venezia de Italia. Disputó 88 partidos con la camiseta azul y oro y fue una de las figuras en la Copa Libertadores 2023, donde el equipo alcanzó la final ante Fluminense. Su salida se concretó sin conflicto y, además, representa un alivio económico para el club, ya que liberará uno de los contratos más altos del plantel.
En Argentinos Juniors, Romero afrontará un nuevo desafío. Aunque inicialmente solo podía ser inscripto para la Copa Argentina, el club logró la habilitación para sumarlo también al Torneo Clausura, en un momento clave de la temporada. “Voy a demostrar que no estoy acabado. En Argentinos van a ver que sigo activo y que al 'Bicho' le va a ir bien”, aseguró.
El arquero, que se sometió a una cirugía de rodilla a comienzos de 2025, se entrena desde hace meses para volver a la competencia. Su llegada a La Paternal coincide con las semifinales de la Copa Argentina, en las que el equipo de Nicolás Diez enfrentará a Belgrano.
Antes de irse, “Chiquito” dejó un mensaje que resume su vínculo con Boca. “Al hincha, mi agradecimiento eterno. Me hicieron sentir como en mi casa, me apoyaron siempre. No es un chau, es un hasta luego. Algún día volveré”, finalizó.