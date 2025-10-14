"Chiquito" Romero rompió el silencio y reveló el motivo que marcó su salida de Boca

En su adiós, “Chiquito” habló sin rodeos del episodio que, según él, selló su salida de Boca: la pelea con un hincha tras el Superclásico ante River en La Bombonera, el 21 de septiembre de 2024. “Por una desgracia, un día se me fue la cabeza con un plateísta. Fue la sentencia para mí en este club. Todos somos seres humanos, hay situaciones que uno puede sobrellevar y otras no. Ese día no supe hacerlo”, reconoció.