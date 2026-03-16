“Si lo hacés, me voy”: el día que Marcelo Araujo gritó un gol y abandonó la transmisión

La muerte de Marcelo Araujo volvió a poner en primer plano muchos de los momentos que marcaron su carrera. Entre relatos memorables, frases inolvidables y una forma distinta de contar el fútbol, hay uno que quedó grabado para siempre en la memoria del público: el día en que gritó un gol de Boca y, fiel a su promesa, abandonó la transmisión en plena televisión.