¿Los bebés se parecen más al padre? La ciencia explica qué dice la genética

Quizás una de las esperanzas que los padres tienen cuando sus hijos nacen es el comprobar si se parece más a un progenitor que al otro. Así, cuando una madre da a luz a un bebé que tuvo en su vientre por nueve meses, probablemente espere que su hija o hijo luzca como ella. Pero los resultados de diferentes investigaciones así como las teorías populares han sostenido por un largo tiempo que los bebés se asemejan más a su padre.