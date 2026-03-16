Sinner presiona a Alcaraz en la cima del ranking ATP y Cerúndolo vuelve al top 20
El campeón del Masters 1000 de Indian Wells recortó distancia con Carlos Alcaraz en la cima del ranking ATP. Además, el argentino Francisco Cerúndolo recuperó un lugar entre los 20 mejores y Mariano Navone dio un gran salto tras consagrarse en el Challenger de Cap Cana.
El ranking ATP volvió a moverse con fuerza después del fin de semana del 15 de marzo y dejó varias noticias importantes para el circuito internacional. La consagración de Jannik Sinner en Indian Wells, el regreso de Francisco Cerúndolo al Top 20 y el ascenso de Mariano Navone marcaron el pulso de una actualización que también impactó en el tenis argentino.
La gran figura del fin de semana fue Sinner. El italiano ratificó su enorme momento deportivo al quedarse con el título del Masters 1000 de Indian Wells tras derrotar en la final al ruso Daniil Medvedev. La victoria no solo significó uno de los trofeos más importantes del circuito, sino que también tuvo un impacto directo en el ranking mundial.
Gracias a los 1.000 puntos obtenidos en el torneo estadounidense, Sinner alcanzó los 11.400 puntos y se consolidó en el segundo puesto del escalafón. Con esa cifra quedó más cerca del líder, el español Carlos Alcaraz, que continúa en la cima con 13.550 unidades.
El nivel que viene mostrando el italiano lo posiciona como el principal retador al trono del tenis mundial. Su rendimiento en Indian Wells volvió a confirmar que atraviesa un momento de alto vuelo y que la pelea por el número uno podría intensificarse en los próximos meses.
En paralelo, el tenis argentino también recibió una buena noticia. Francisco Cerúndolo fue uno de los grandes beneficiados del movimiento del ranking tras su participación en el torneo californiano.
El porteño firmó una actuación destacada en Indian Wells y logró regresar al puesto número 19 del ranking mundial. De esta manera volvió a ubicarse dentro del Top 20, un objetivo importante en su temporada.
Además, Cerúndolo se mantiene como la raqueta número uno del país. El argentino lidera el listado nacional por delante de otros jugadores que también se consolidaron en el circuito, como Tomás Etcheverry y Sebastián Báez.
Otro de los protagonistas del fin de semana fue Mariano Navone. El tenista argentino se consagró campeón del Challenger de Cap Cana, disputado en República Dominicana, y logró uno de los avances más importantes dentro del ranking.
Aunque se trata de un torneo de menor categoría en comparación con los Masters 1000, el título le otorgó 175 puntos y un importante premio económico. Pero, sobre todo, le permitió dar un salto significativo en el escalafón.
Navone subió 18 posiciones y ahora se ubica en el puesto número 61 del ranking ATP. Con este ascenso se convirtió en el cuarto mejor argentino clasificado, consolidando el crecimiento que viene mostrando dentro del circuito profesional.
El movimiento del ranking dejó así un panorama interesante de cara a las próximas semanas del calendario. Sinner se posiciona cada vez más cerca de Alcaraz en la pelea por el número uno, mientras que el tenis argentino continúa sumando presencia con Cerúndolo consolidado entre los mejores y Navone empujando desde atrás con un crecimiento sostenido.