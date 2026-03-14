Medvédev cortó la racha de Alcaraz y definirá el título de Indian Wells frente a Sinner

En una gran edición 2026, el Masters de Indian Wells será testigo de un duelo distinto del que todos esperaban: Jannik Sinner no tendrá enfrente a Carlos Alcaraz, sino a un renovado Daniil Medvédev, que recuperó la memoria, volvió a un nivel superlativo y le cortó el invicto al español, que había llegado como favorito a coronarse por tercera vez en el certamen californiano.
El retorno del “Oso” ruso
Hacía 118 días que “Carlitos” no sabía lo que era perder. El murciano llegó a la costa oeste de Estados Unidos con los títulos de Australia y Doha en la valija, exhibiendo un tenis que parecía no tener fisuras. Sin embargo, se topó con la mejor versión de Medvédev en años, una que recordó a aquel jugador que silenció Nueva York en 2021 al consagrarse en el US Open.
Con un marcador de 6-3 y 7-6 (3), el moscovita desactivó el arsenal del número uno del mundo. Alcaraz, que arrastraba 16 victorias consecutivas en el inicio de la temporada, se encontró con un rival impecable al servicio y demoledor desde el fondo de la cancha. Aunque el español intentó cambiar el ritmo con dejadas y subidas a la red en el segundo set, la solidez de Daniil fue granítica.
“Ni yo mismo me lo creo”, pareció decir el ruso con su gesto tras el ace final. Con este triunfo, no solo se mete en la definición para buscar su primer título en este torneo, sino que asegura su regreso al Top 10 a partir de este lunes, demostrando que su tenis sigue vigente para pelear de igual a igual con la nueva guardia.
Una máquina de precisión
En la otra vereda, Jannik Sinner continúa con su marcha triunfal: no dio opciones a Alexander Zverev, venciéndolo por 6-2 y 6-4 en un partido que controló de principio a fin. Tras la derrota frente a Novak Djokovic en Australia, el italiano pretende dar un golpe sobre la mesa y volver a acercarse al primer puesto del ranking ATP.
Además, para Sinner, esta final tiene un sabor especial. Indian Wells es el único evento de importancia sobre cancha dura (incluyendo Grand Slams y los seis Masters 1000 de la superficie) que todavía no figura en sus vitrinas. A sus 24 años, busca convertirse en el jugador más joven de la historia en completar la colección de títulos grandes en cemento.
Ante Zverev, el número dos del mundo se permitió incluso lujos tácticos, utilizando globos y variaciones de velocidad que desquiciaron al alemán. “He vuelto a mi mejor nivel”, advirtió Jannik, quien llega a la final sin haber cedido un solo set en todo el campeonato.
¿El tercero en discordia?
Más allá del trofeo, un triunfo de Medvédev esta tarde representaría un soplo de aire fresco para el circuito. En un presente donde Sinner y Alcaraz parecen tener como único obstáculo a un Djokovic en el final de su carrera, el moscovita emerge como la posible tercera vía. De ganar hoy, alimentaría la esperanza de quienes se resisten a un duopolio, demostrando que la astucia táctica y la experiencia del “Ajedrecista” ruso aún son capaces de desafiar la dictadura de la juventud y mantener el suspenso en la cima del tenis.
Pronóstico reservado
La final de hoy, prevista para las 18 de nuestro país marcará el decimosexto enfrentamiento entre ambos. El historial favorece por la mínima al actual número dos del mundo (8-7), quien además se quedó con los últimos tres duelos. Será el sexto choque en una final entre ambos, también con saldo favorable para el italiano (3-2). No obstante, el nivel mostrado por el ruso ayer, obliga a ser cautos.
Por un lado, la defensa impenetrable y el contragolpe de Medvédev; por el otro, la potencia plana y la mentalidad de acero de Sinner. La mesa está servida y el desierto californiano espera por su campeón.