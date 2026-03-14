Medvédev cortó la racha de Alcaraz y definirá el título de Indian Wells frente a Sinner

¿El tercero en discordia?

Más allá del trofeo, un triunfo de Medvédev esta tarde representaría un soplo de aire fresco para el circuito. En un presente donde Sinner y Alcaraz parecen tener como único obstáculo a un Djokovic en el final de su carrera, el moscovita emerge como la posible tercera vía. De ganar hoy, alimentaría la esperanza de quienes se resisten a un duopolio, demostrando que la astucia táctica y la experiencia del “Ajedrecista” ruso aún son capaces de desafiar la dictadura de la juventud y mantener el suspenso en la cima del tenis.